QUANDO UN ANNO DI MERDA SUPERA LA FANTASIA – IL MOCKUMENTARY “DEATH TO 2020” DI NETFLIX NON È UNA NUOVA PUNTATA DI “BLACK MIRROR”, MA UNO SPECIALE FATTO DI BATTUTE, INTERVISTE, IMMAGINI, FINTI ESPERTI CHE RIPERCORRONO IL 2020 MESE PER MESE: PURA SATIRA SOCIALE PER CONDIRE QUESTI 365 GIORNI IN CUI LA FINZIONE SI È DOVUTA ADEGUARE ALLA REALTÀ… VIDEO