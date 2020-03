18 mar 2020 17:01

IL VIRUS TI RAGGIUNGE PURE IN ESILIO – UNA DONNA E IL MARITO SI RIFUGIANO A PALMAROLA PER SFUGGIRE AL CORONAVIRUS, MA QUALCHE GIORNO DOPO LA GUARDIA COSTIERA È COSTRETTA AD ATTRACCARE SULL’ISOLA PER RECUPERARE LA SIGNORA CHE HA LA FEBBRE ALTA E NON MOSTRA SEGNI DI MIGLIORAMENTO – BISOGNA ASPETTARE GLI ACCERTAMENTI PER STABILIRE SE HA CONTRATTO IL COVID-19: DI SICURO LA COPPIA NON È STATA LA SOLA A…