10 giu 2021 10:56

VISITORS, ALIENS O IL SOLITO SCOPPIATO? - GIRA DA ALCUNI GIORNI IN RETE IL VIDEO REALIZZATO DA ALCUNI MOTOCICLISTI IN CUI SI VEDE UNA FIGURA SPETTRALE CAMMINARE SUL CIGLIO DI UNA STRADA IN INDIA - LA FIGURA ALTA E SNELLA SEMBRA USCITA DA UN EPISODIO DI X-FILES - UN SITO DI FATCHECKING INDIANO HA PROVATO AD APPROFONDIRE L'AVVISTAMENTO E HA SCOPERTO CHE...