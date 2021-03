NELLA VITA BISOGNA ESSERE FUSI! – LE SPETTACOLARI IMMAGINI RIPRESE DA UN DRONE DELL’ERUZIONE DEL VULCANO FAGRADALSFJALL, NEL SUD OVEST DELL’ISLANDA: NEL WEEKEND L’AREA È STATA PRESA D’ASSALTO DAI TURISTI CHE, OLTRE ALLE CLASSICHE FOTO DI RITO, HANNO GRIGLIATO HOT DOG E MARSHMALLOW SULLA LAVA FUSA…. VIDEO

DAGONEWS

eruzione fagradalsfjall in islanda 1

Le spettacolari immagini dell’eruzione del vulcano Fagradalsfjall, riprese dal drone di Bjorn Steinbekk, uno dei tanti turisti accorsi sulla penisola di Reykjanes, nel sud-ovest dell’Islanda, per ammirare lo spettacolo della natura.

Il drone ha sorvolato sulle lingue di lava che si sono riversate sui fianchi della collinetta prima di sorvolare la bocca del vulcano. Nel weekend centinaia di persone hanno affollato l’area per vedere l’eruzione e c’è chi ha grigliato hot dog e marshmallow sulla lava fusa.

eruzione fagradalsfjall in islanda 2 eruzione fagradalsfjall in islanda 3 eruzione fagradalsfjall in islanda 15 eruzione fagradalsfjall in islanda 19 eruzione fagradalsfjall in islanda 18 eruzione fagradalsfjall in islanda 13 eruzione fagradalsfjall in islanda 22 eruzione fagradalsfjall in islanda 14 eruzione fagradalsfjall in islanda 5 eruzione fagradalsfjall in islanda 20 eruzione fagradalsfjall in islanda 9 eruzione fagradalsfjall in islanda 8 eruzione fagradalsfjall in islanda 12 eruzione fagradalsfjall in islanda 4 eruzione fagradalsfjall in islanda 7 eruzione fagradalsfjall in islanda 11 eruzione fagradalsfjall in islanda 10 eruzione fagradalsfjall in islanda 6 eruzione fagradalsfjall in islanda 17 eruzione fagradalsfjall in islanda 21 eruzione fagradalsfjall in islanda 16