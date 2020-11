18 nov 2020 19:34

NELLA VITA CI VUOLE STOMACO – L’EX MINISTRO DELLA PESCA DELLO SRI LANKA HA ADDENTATO UN PESCE CRUDO PER DIMOSTRARE CHE NON C’È PERICOLO DI CONTRARRE IL CORONAVIRUS – DA QUANDO È ESPLOSO UN CLUSTER NEL MERCATO ITTICO DI COLOMBO LE VENDITE SONO CROLLATE E IL 63ENNE SI È PRESENTATO IN TV PER AZZANNARE UN PESCE: “NON ABBIATE PAURA. NON VI INFETTERETE…” - VIDEO