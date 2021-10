UNA VITA DISTRUTTA DALLA DROGA DELLO STUPRO - PARLA L’EX MARITO DI ROSA TRUNFIO, STIMATA ODONTOIATRA CON STUDIO A NAPOLI, ARRESTATA A ROMA CON L’ACCUSA DI FAR PARTE DEL GIRO CHE RIFORNIVA DI GBL POLITICI, MEDICI E FORZE DELL’ORDINE: “SI ERA FISSATA CON LA CHIRUGIA ESTETICA E FREQUENTAVA GIRI STRANI. GLI ULTIMI ANNI SONO STATI IMPOSSIBILI. SE SI DROGAVA E SPACCIAVA INSIEME A QUEI RAGAZZI È STATA BRAVISSIMA E IO SONO UNO SCEMO PERCHÉ NON ME NE SONO ACCORTO”

Romina Marceca per “la Repubblica – ed. Roma”

Rosa Trunfio, originaria di Avellino, era una stimata odontoiatra con studio a Napoli e docente di Medicina estetica all'università di Roma Tor Vergata. Ma fuori dall'ambulatorio e dalle aule, tra il 2019 e il 2020, era Lady Gbl, complice fidata di Danny Beccaria, il dominus della "famiglia romana" che nella capitale riforniva di droghe dello stupro politici, medici, forze dell'ordine e anche preti. Da quattro giorni la Trunfio è in carcere dopo il blitz dei carabinieri del Nas.

«È andato tutto in rovina - racconta adesso il suo ex marito, un odontotecnico -. Il calvario è cominciato quando ha iniziato a fissarsi con la chirurgia estetica e è andata a Roma per un master. Il matrimonio è finito due anni e mezzo fa, ci siamo separati».

Cosa è successo?

«Non era più lei, era strana. Trascorreva spesso i fine settimana a Roma e non tornava a casa. Aveva iniziato a frequentare queste compagnie lontane dal nostro mondo. Tutta gente fissata col ritocco».

Alla sua ex moglie sono contestate cessioni di Gbl e di essere stata una mediatrice tra pusher di Napoli e Roma.

«Sono sconcertato da questa indagine, ho appena appreso del suo arresto. Gliel'avevo detto che quel giro di amici fissati con l'estetica l'avrebbe rovinata».

Però anche lei risulta tra gli indagati per avere ceduto il Gbl. Conosce Danny Beccaria?

«Con questa storia non c'entro nulla. La mia ex moglie nel 2007 ha iniziato il master, poi spesso era a Roma per l'insegnamento e qualche fine settimana venivo anche io ma per curiosità, per capire. In un locale gay ho conosciuto quei ragazzi, non ricordo nomi e nemmeno Danny Beccaria. Continuavo a ripetere a mia moglie: "Ma che ci fai tu qui?».

E lei cosa le rispondeva?

«Che erano persone normali e voleva frequentarle».

Le indagini hanno ricostruito che avete anche convissuto con Danny Beccaria.

«Ma io se dormivo a casa di qualcuno con mia moglie, rimanevo per una sola notte. Ma quale convivere, ma assolutamente no. Nego assolutamente».

Alcuni pacchi con il Gbl sono stati spediti anche nella vostra casa di Napoli.

«A mia insaputa, non ho mai visto un pacco sospetto nel mio appartamento. Quelle persone a casa mia non ci sono mai state».

Ha mai visto sua moglie assumere Gbl?

«Se ne ha fatto uso o se l'ha spacciata insieme a quei ragazzi, come dicono le indagini, è stata bravissima e io sono uno scemo perché non me ne sono accorto».

Perché si è separato?

«Ho voluto bene a Rosa. Ci eravamo conosciuti per motivi di lavoro 25 anni fa, abbiamo una figlia. Ma i quattro anni prima di lasciarci sono stati impossibili. Non c'era più intesa e ho anche pensato che avesse un altro uomo. Con mia figlia stiamo cercando di capire cosa ha combinato».

Lei lavorava in studio a Napoli con sua moglie. Adesso?

«Il nostro studio è in pericolo. Sto cercando un altro medico che sostituisca Rosa, altrimenti andranno a rotoli anche 25 anni di lavoro».

