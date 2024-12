UNA VITA NELL’INDIFFERENZA…E RISCHI DI MORIRE NELLA DIFFERENZIATA – A VERONA, UN 20ENNE STRANIERO SENZATETTO SI ADDORMENTA IN UN CASSONETTO PER LA RACCOLTA DELLA PLASTICA E SI RISVEGLIA DOPO ESSERE STATO SCARAVENTATO NELLA DISCARICA DAL COMPATTATORE: STAVA PER ESSERE SCHIACCIATO DAL TRITARIFIUTI, MA ALLA FINE SE L’È CAVATA CON UN POLSO ROTTO E QUALCHE CONTUSIONE...

L’unico giaciglio che aveva trovato per la notte è stato un cassonetto per la raccolta della plastica. Poco più che ventenne si è addormentato lì dentro pr ripararsi dal freddo della città di Verona. Qualche ora dopo, intorno alle 7, ha rischiato di morire nel tritarifiuti della discarica dell’Amia.

È finita con un polso rotto e qualche contusione per un ragazzo straniero e senzatetto. Si è svegliato quando è stato scaraventato nella discarica dell’Amia dal compattatore, dove era finito durante la raccolta dei rifiuti in una strada della zona Stazione – Porta Nuova […] solo per fortuna il compattatore non lo ha schiacciato. Poi, dieci minuti dopo, il deposito nella montagna di plastica della discarica e da lì quel corpo sarebbe finito presto nel tritarifiuti.

Per fortuna il ragazzo, che non parla italiano, si è subito svegliato e si è messo in piedi in preda al panico. “Ci siamo subito preoccupati di soccorrerlo, per fortuna non aveva lesioni gravi. Dal panico siamo passati alla felicità”, hanno ricostruito ai loro superiori i due dipendenti che si trovavano sul compattatore. Il giovane ha spiegato che non voleva andare in ospedale ma i due netturbini hanno chiamato i soccorsi e il senzatetto è stato accompagnato in ospedale per alcuni controlli. […]