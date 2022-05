30 mag 2022 15:23

CON LA VITA NON SI SCHERZA: FAI LO STRONZETTO, PAGHI - IN FLORIDA UN RAGAZZINO DI 10 ANNI E' STATO ARRESTATO PER AVER MINACCIATO UNA SPARATORIA DI MASSA ATTRAVERSO DEI MESSAGGI - IL BAMBINO, STUDENTE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE, E' STATO AMMANETTATO E PORTATO VIA - LO SCERIFFO: "NON E' IL MOMENTO DI AGIRE COME UN PICCOLO DELINQUENTE. HA LANCIATO UNA FALSA MINACCIA E ORA STA PAGANDO CONSEGUENZE VERE"