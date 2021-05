UNA VITA ROVINATA DALLA MALAGIUSTIZIA/2 – MATTIA FELTRI: “FINO A QUANDO SAREMO DISPOSTI A SOPPORTARE CHE IL SOSPETTO DI UN QUALSIASI PM VALGA, SEMPRE E COMUNQUE, PIÙ DEL FONDAMENTO DELLA DEMOCRAZIA?” - “UGGETTI ERA UN SINDACO, ERA L'UOMO SCELTO DAI SUOI CONCITTADINI PER AMMINISTRARE IL COMUNE. IN CASI COME QUESTI TOCCHEREBBE MUOVERSI CON PARTICOLARE ATTENZIONE PERCHÉ NON SOLTANTO SI PRIVA DELLA LIBERTÀ UN UOMO, MA SI PRIVANO I CITTADINI DEL DIRITTO DI ESSERE RAPPRESENTATI DA CHI HANNO VOTATO"

Mattia Feltri per “La Stampa”

La solita storia, sempre uguale, per la milionesima volta: Simone Uggetti, sindaco di Lodi eletto nel Pd, nel 2016 viene arrestato per turbativa d' asta e nel 2021 viene assolto perché «il fatto non sussiste».

Davanti alla solita storia si potrebbero dire le solite cose, e andrebbe benissimo.

Si potrebbe dire che cinque anni per accertare l' innocenza di una persona sono un tempo spropositato e tirannico, si potrebbe dire che la presunzione d' innocenza per gli altri dovrebbe esserci indispensabile come l' aria perché coincide con la presunzione d' innocenza per noi, si potrebbe dire del migliaio di italiani innocenti che ogni anno finiscono in manette, e sarebbe giusto, sacrosanto, il minimo per un uomo come tutti gli altri.

Ma qui c' è un problema ulteriore, e il problema è che Simone Uggetti non era un uomo come tutti gli altri: nonostante le sciocchezze populiste di cui si cerca di riempirci la testa, era qualcosa di più, era un sindaco, era l' uomo scelto dai suoi concittadini per amministrare il Comune.

La giustizia è un affare serio, e non ha da fermarsi davanti a nulla, ma in casi come questi, ormai quotidiani, le toccherebbe muoversi con particolare attenzione perché non soltanto si priva della libertà un uomo, ma si privano i cittadini del diritto di essere rappresentati da chi hanno votato.

Infatti Uggetti fu costretto a dimettersi e si indissero nuove elezioni (vinte dal candidato della Lega), cioè la volontà democratica fu inquinata e sovvertita. Fino a quando saremo disposti a sopportare che il sospetto di un qualsiasi pm valga, sempre e comunque, più del fondamento della democrazia?

