Julio Iglesias non hai mai resistito alla tentazione di vantarsi delle sue prodezze sessuali, sottolineando di essere stato un ottimo amante e confessando di avere una “ossessione per il sesso”. «Ho molte debolezze - ha detto - Le donne, ovviamente. Non sono un santo».

Ha (almeno) nove figli, l'ultimo dei quali è stato confermato da un giudice a Valencia questa settimana che ha stabilito che Iglesias, ora 75enne, è il padre di un 43enne nato dopo una relazione di una settimana con una ballerina nel 1975.

Il cantante, che nella sua vita si è sposato due volte, dice che ha donne «che ha amato e rispettato» dall’età di 15 anni. Questo spiega come sia riuscito a dormire con ben 3.000 persone, un numero che in qualche occasione ha confermato per poi negare. Ma Iglesias non è l’unico che può vantare numeri da urlo. Anzi. Le sue 3mila donne impallidiscono davanti alle oltre 12mila di Warren Beatty.

Warren Beatty, 82 anni, 12.775 donne

Il seduttore di Hollywood Warren Beatty una volta disse che, facendo un semplice calcolo matematico, pensava di aver dormito con 12.775 donne: «non sono inclusi le sveltine di giorno, palpeggiamenti, baci rubati e così via».

Una delle prime storie romantiche di Beatty è stata con Joan Collins. Sono stati insieme per due anni, ma lui non era fedele, quindi lei l'ha scaricato. «Lui e io eravamo molto compatibili, anche se aveva bisogno di fare sesso diverse volte al giorno. Doverlo gratificare era estenuante» ha ricordato Collins.

Tra le sue conquiste ci sono Natalie Wood, Leslie Caron, Diane Keaton, Goldie Hawn, Madonna e Cher, mentre l'attrice britannica Julie Christie si dice che gli abbia spezzato il cuore. Beatty dice di essersi “ritirato dal mercato” dopo aver incontrato l'attrice Annette Bening, dal quale ha avuto quattro figli.

Russell Brand, 44 anni, 1.000 donne

Il comico Russell Brand è stato curato per una dipendenza da sesso in una clinica nel 2005. Ha detto di aver fatto sesso con oltre 1.000 donne e una volta ha fatto un’orgia con nove ragazze.

Nella sua autobiografia “My Bookie Woo”k, ha ricordato di aver perso la verginità a 17 anni con una prostituta thailandese, mentre suo padre faceva sesso nella stessa stanza d'albergo con un’altra donna. «Mi piacciono le ragazze in un modo non sofisticato e primordiale». Ha sposato la popstar Katy Perry ma hanno divorziato dopo due anni. Sostiene di essere un uomo nuovo adesso e di essere felice con la moglie Laura.

Tony Curtis, 1.000 donne

L’attore si è sposato sei volte e ha dormito con la maggior parte delle sue coprotagoniste, tra cui Natalie Wood e Marilyn Monroe. «Inseguivo tutte le ragazze» ha raccontato. Due anni prima della sua morte nel 2010 ha rivelato la sua indole più riflessiva: «Ho un'affinità particolare con le donne. Era sempre amore, mi innamoravo ogni giorno».

Tony Blackburn, 76 anni, 500 donne

Il DJ Tony Blackburn fu devastato quando la moglie, l'attrice Tessa Wyatt con la quale ebbe un figlio, lo lasciò nel 1976. Benpresto, però, superò il dolore dandosi alla pazza gioia e finendo per dormire con quattro donne diverse a settimana.

«Non sono così tante – ha detto – disse - Non ero sposato. Ero libero. Non vedo niente di sbagliato. Non me ne pento affatto. Quattro diversi partner ogni settimana erano il mio modo di allontanare la tristezza». Ha sposato la seconda moglie Debbie nel 1992, hanno una figlia, e da allora è “molto fedele".

Bill Wyman, 82 anni, 1.000 donne

L'ex Rolling Stone annotava i suoi incontri sessuali in un libro, nel quale si legge che ha avuto 278 incontri sessuali in due anni durante il periodo di massimo splendore da rockstar. Il suo conteggio finale arriva a circa 1.000 donne. «Ero dipendente dal sesso – ha raccontato – raccattavo le ragazze accampate fuori dall’hotel». In quel periodo era sposato con la sua prima moglie Diane Cory, con la quale aveva un figlio.

Il musicista ha aggiunto: «Era difficile tornare a casa da mia moglie, che ovviamente sapeva cosa stava succedendo. A volte avevo tre o quattro donne a notte». Ha incontrato la seconda moglie Mandy Smith quando aveva 13 anni e lui ne aveva 47, e afferma che hanno fatto sesso la prima volta quando lei aveva 14 anni: «Era una storia che veniva dal cuore, ma lei era troppo giovane». Ha sposato la modella Suzanne Accosta nel 1993.

Bill Roache, 87 anni, 1.000 donne

Nel 2012 l'attore Bill Roache colse molti di sorpresa quando confessò di essere stato sessualmente prolifico, non riuscendo a negare, quando gli fu chiesto, di aver dormito con circa 1.000 donne.

Ha detto di essersi profondamente pentito di aver tradito la sua prima moglie Anna, con la quale è stato sposato tra il 1961 e il 1974, e di aver fatto del male ai suoi figli: «Mi divertivo a Manchester dal lunedì al venerdì. L'opportunità era lì. C'erano un sacco di ragazze in giro. Non avevo alcun controllo sul mio desiderio sessuale». Dice di aver cambiato idea quando ha incontrato la sua seconda moglie, Sara, nel 1978.

Giacomo Casanova, 122 donne

Nato nel 1725 a Venezia, il giocatore d'azzardo Casanova lasciò 12 volumi di memorie che raccontavano una vita di totale libertà sessuale, affermando che «l’interesse principale della sua vita era coltivare tutto ciò che gli dava piacere ai sensi».

Descrisse dettagliatamente i suoi incontri spesso sconvolgenti con le donne, tra cui il rapimento e lo stupro (con altri sette uomini) di una donna durante il Carnevale di Venezia del 1745, nel quale aggiunge che la vittima, alla fine, aveva gradito l’esperienza. Ha anche dormito con la figlia adolescente Leonilda e si dice che abbia avuto un rapporto a tre sempre con la figlia (da cui si dice che abbia avuto un figlio) e sua madre.

Fidel Castro, 35.000 donne

Il dittatore cubano aveva un appetito sessuale insaziabile e avrebbe fatto sesso con almeno due donne al giorno, a pranzo ea cena. Secondo quanto riferito, le donne provenivano dalla spiagge della capitale, L'Avana. Aveva almeno 11 figli da sette donne diverse, a cominciare da Fidelito, avuto dalla sua prima moglie Myrta e poi cinque figli dalla compagna Dalia.

Nel 1956, tre bambini sono nati da tre donne diverse. Alla domanda su quanti figli avesse, ha riso e ha detto: «Beh, io non ho una tribù. Non così tanti, meno di una dozzina». È morto nel 2016.

Nick Clegg, 52 anni, “Non più di 30”

L'ex leader dei Lib Dem e vicepremier, Nick Clegg, nel 2008 rivelò alla rivista GQ di aver dormito con “non più di 30 donne”, aggiungendo di considerarsi un amante competente.

Clegg è stato ampiamente ridicolizzato per l'intervista e nel 2014, dopo non aver risposto alla domanda di Harriet Harman dei Laburisti su quante donne avesse nominato in Gabinetto fin dalla costituzione della Coalizione, lei lo incalzò: «Di solito quando si fanno domande sul numero di donne è abbastanza disponibile».

