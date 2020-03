VITA SPERICOLATA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS - VASCO ROSSI SUL BALCONE. SEDUTO CON CAPPELLINO D’ORDINANZA E OCCHIALI DA SOLE A LEGGERE UN LIBRO. COME UN PENSIONATO – CHE NOSTALGIA DEL GRANDE VASCO CON “BOLLICINE”: “BEVI LA COCA COLA CHE TI FA BENE/BEVI LA COCA COLA CHE TI FA DIGERIRE/CON TUTTE QUELLE, TUTTE QUELLE BOLLICINE/IO LA COCA COLA ME LA PORTO A SCUOLA/COCA COLA CHI/COCA-CASA-E-CHIESA…" - VIDEO

Francesco Fredella per Liberoquotidiano.it

Vasco Rossi al tempo del coronavirus

Vasco Rossi sul balcone. Seduto con cappellino d’ordinanza e occhiali da sole. La sua quarantena è scandita da libri e musica. I fan sotto casa non ci sono, ovviamente. E il Blasco si gode tanta tranquillità. Non era mai accaduto prima: pensate che la scorsa estate, durante una sua mattinata trascorsa a sorpresa in spiaggia, dovette cambiare programma e tornare a casa. Troppi fan, troppa folla.

vasco rossi

Adesso, ai tempi del Coronavirus, le città sono vuote. Deserte. Il Komandate, allora, può godersi qualche fuoriprogramma mai accaduto prima. Proprio come lo vedete in foto: al balcone, seduto. Di recente Vasco è tornato dall’America. Era stato a Los Angeles per alcuni lavori musicali e per mettere a punto il tour negli USA che dovrebbe andare in porto tra qualche mese. Condizionale d’obbligo. Soltanto pochi giorni fa il rocker di Zocca aveva pubblicato le ultime foto scattate in America raccontando la sua difficoltà a trovare voli per tornare in Italia. Pericolo, alla fine, scongiurato perché Vasco è tornato a casa.

vasco rossi

Per il Blasco si tratta di un pomeriggio diverso, che non avrebbe mai immaginato ai tempi della “vita spericolata”. “Un libro è una consolazione - scrive in un post su Instagram. "Il 'piacere' è diverso, è un po' più forte... Con un libro ci vuole anche pazienza bisogna rallentare, entrarci dentro... sforzarsi un po' ci si deve concentrare... non è come andare a ballare.. Però... (il libro) può darti veramente delle grandi soddisfazioni. Ci si rilassa, ci si arricchisce, si ricomincia a ragionare, conosci un sacco di cose, capisci; ti senti più sicuro. E sembra di stare in compagnia di qualcuno... di un'altra persona, un'altra mente che di solito è anche stupefacente! Fuori dal comune. E alla fine - conclude Vasco - ti accorgi di sentirti più sicuro. Di affrontare il mondo... con un altro sguardo, un'altra consapevolezza...".

