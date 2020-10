VITE AL LIMITE – LA STORIA DI JASON HOLTON, 30 ANNI, CONSIDERATO L’UOMO PIÙ OBESO DELLA GRAN BRETAGNA, COSTRETTO IN UN LETTO DELLA SUA CASA: PER PORTARLO IN OSPEDALE DOPO UN MALORE LO HANNO DOVUTO CALARE CON UNA GRU DAL TERZO PIANO PERCHÉ RISCHIAVA DI MORIRE IN ASCENSORE – DOPO UN’OPERAZIONE DI SETTE ORE E L’INTERVENTO DI 30 POMPIERI L’UOMO È STATO CARICATO SU UN’AMBULANZA E… - VIDEO

DAGONEWS

jason holton 5

Lo hanno dovuto calare giù da una finestra dopo che la sua stanza è diventata una prigione dalla quale non riesce più a uscire: Jason Holton, 30 anni, di Camberley, nel Surrey, dipendente di una app di cibo da asporto, ha raccontato che da cinque anni il suo peso (oltre 317 chili) lo ha confinato in un letto.

Da allora, l'uomo considerato il più obeso della Gran Bretagna, non riesce più a muovere non più di qualche passo dentro casa e, dopo essersi sentito male, sono dovuti intervenire i pompieri con una gru per portarlo in ospedale.

«Ho mangiato fino ad arrivare a un punto in cui non riuscivo a muovermi di un centimetro – ha raccontato – Mi sono lasciato morire e ho aspettato che il mio cuore si arrendesse. Sentivo che non c'era più niente nella vita per me». Ma alla fine si è deciso a chiamare i soccorsi e, dopo un’operazione di sette ore che ha impegnato 30 vigili del fuoco, è stato portato in ospedale.

jason holton 7

«C'era il rischio che non sarei sopravvissuto all'ascensore. Ci sono stati problemi con i miei livelli di ossigeno, ma ho detto ai miei soccorritori di andare avanti, altrimenti sarei finito per morire nel mio appartamento».

jason holton 3 jason holton 9 jason holton 1 jason holton 2 jason holton 6 jason holton 4 jason holton 8