Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per «insufficienza respiratoria». A darne notizia, in diretta su Rai1, ospite di «Storie Italiane», Angelo Perrone, press agent e amico di Rita Rusic, ex moglie dell'imprenditore del cinema, che ha spiegato: «Vittorio era entrato lunedì al Gemelli per controlli previsti e legati ad una saturazione bassa, poi ieri ha avuto una crisi respiratoria ed è stato trasferito in terapia intensiva, per insufficienza respiratoria».

Il produttore cinematografico ed ex patron della Fiorentina ha 81 anni, ne compirà 82 ad aprile. Già in passato, nel 2017, era stato ricoverato a causa di un'ischemia cerebrale con complicazioni cardiache. Dopo un giorno in coma farmacologico fu tenuto in terapia intensiva per un mese. […]

