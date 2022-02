VIVO, VIVISSIMO, REVIVAL - LA MODA DEGLI ANNI 2000 STA TORNANDO IN VOGA - LE GIOVANI ICONE DI STILE DI OGGI, COME IL RAPPER LIL NAS X, HANNO RIPESCATO I COLORI SGARGIANTI E LA SFACCIATA PLASTICITA' DEGLI ANNI ZERO - "E' PIUTTOSTO SEMPLICE. VOGLIAMO SENTIRCI CALOROSI, ANCHE PIENI DI NOI STESSI" - IN REALTA' QUESTO STILE NON E' MAI VERAMENTE TRAMONTATO, MA E' RIMASTO NELLA PERIFERIA DEL BUON GUSTO E...

Dagotraduzione da Dnyuz

Bimbo summit

Il 29 novembre 2006 il New York Post titolava “Bimbo Summit”. Sopra, la foto scattata nelle prime ore del mattina a Berverly Hills immortalava l’erede Paris Hilton, la popstar Britney Spears e l’attrice Lindsay Lohan insieme in macchina dopo una serata da vip.

La loro alleanza, come la chiamava il giornalista dell’articolo, veniva raccontata con disprezzo: la Spears aveva appena dato alla luce il suo secondo figlio, Lohan, solo la sera prima, aveva accusato Hilton di averle lanciato da bere addosso; eppure tutte e tre le donne, incastrate e a disagio in un’auto sportiva a due posti. L’ultima riga dell’articolo potrebbe essere stata facilmente pronunciata da Lohan nel film del 2004 “Means Girls”. «E, indipendentemente da quanto tempo durano queste amicizie: Skanks per i ricordi!».

Britney Spears, Lindsay Lohan e Paris Hilton la sera del Bimbo Summit nel 2006

L'antipatia per le celebrità del decennio - in particolare le giovani donne, tra cui Hilton, Lohan e Spears, che solo di recente erano state unte come idoli - era al suo apice, con tabloid e blog di gossip che facevano sport feroce delle loro battute pubbliche. Questo "incontro delle menti", come lo definì anche The Post, segnò sia l'apice che l'inizio della fine di questo periodo: era la cosiddetta era McBling, una coda esuberante e trash degli anni Y2K che durò dal 2000 circa a 2008 ed è stato caratterizzata da cappelli da camionista, abbronzature finte e tute di velluto a vista.

Se la moda che ha preceduto il nuovo millennio aspirava a un nuovo giorno iridescente e digitalizzato, McBling (il suo nome è un cenno alla logomania appariscente che allora era prevalente) è sceso incespicando al piano di sotto il mattino dopo, si è nascosto dietro un paio di Baby Phat rosa aviatori. Il primo stile - punteggiato da pantaloni cargo, top con spalline e ombretti bianchi - era un'esplorazione ottimistica, anche se superficiale, di come poteva apparire il futuro; quest'ultimo conduceva, in ogni direzione, verso un sfacciato cattivo gusto.

Paris Hilton e Britney Spears

«La moda all'epoca aveva un senso dell'umorismo su se stessa», afferma lo stilista britannico Christian Cowan, nato nel 1994 e alle cui sfilate Hilton ha partecipato due volte. «Si trattava di essere perfetti, falsi e brillanti. Tutti sapevano che era un po' superficiale».

Ma quando il mercato azionario è crollato nel 2008, ha portato giù con sé l'ostentazione. L’obiettivo è diventato il consumo poco appariscente. L'hipster era in ascesa, in flanella consumata e jeans attillati, e a metà degli anni 2010, normcore ha seguito il suo obiettivo, come suggerisce il nome, di apparire il più nella media possibile con felpe e scarpe da ginnastica di tutti i giorni. Non molto tempo dopo, i millennial hanno rivendicato il proprio colore: una tonalità da tappezzeria color salmone vecchio di un giorno che era una chiara risposta al trauma dei completi rosa caldo indossati a cavallo degli anni da tutti, da Aaliyah a Reese Witherspoon in "Legally Blonde" (2001 ).

Paris Hilton e Britney Spears 2

ENTRATI NELLA GENERAZIONE Z, gli adolescenti e i ventenni di oggi non hanno mai conosciuto la vita senza i social media o Internet. Per loro, mentre affrontano questioni che minacciano il mondo come il cambiamento climatico e il coronavirus, l'idea del bug del millennio sembra bizzarra. Per loro, un idolo adolescente che rinuncia alla biancheria intima, come aveva fatto la Spears in diverse occasioni, potrebbe essere l'ennesima star di TikTok. Per loro, il rosa dovrebbe apparire.

E così fa su una nuova squadra di giovani icone di stile – tra cui il rapper 22enne Lil Nas X, recentemente visto sul palco con un top corto fucsia metallizzato con imbracatura abbinata e gonna a pieghe – che hanno abbracciato la sfacciata plasticità degli anni zero. «È piuttosto semplice», afferma Cowan, la cui collezione primavera 2022 comprendeva top a bandana con paillettes azzurri e copricapi piumati, sì, rosa neon. «Vogliamo sentirci calorosi, anche pieni di noi stessi».

Nelle collezioni primaverili, i marchi hanno incanalato questo stato d'animo evocando le pance nude e le tinte sgargianti dei primi anni 2000. Alla GmbH, i designer berlinesi Serhat Isik e Benjamin A. Huseby hanno aggiunto inflessioni queer e marroni ai famigerati abiti da red carpet dell'epoca, come i look coordinati in denim che la Spears e il suo allora fidanzato, Justin Timberlake, indossarono agli American Music Awards del 2001.

Britney Spears

Per la sua offerta finale come direttore creativo di Bottega Veneta, il designer britannico Daniel Lee ha invitato le leggende dell'era Y2K Lil' Kim e Mary J. Blige a Detroit per assistere alla sua sfilata, incentrata su giacche a vento e giubbotti lucidi e dai colori vivaci, una specifica tensione di retrofuturismo che ha dato il tono anche a Celine, Etro, Tom Ford e Louis Vuitton.

Da Miu Miu, micro minigonne color cachi sfrangiate e i maglioni di lana tagliati a trecce hanno richiamato alla mente gli abiti succinti del suggestivo duo musicale russo saffico tATu, che è diventato famoso all'inizio degli anni 2000. E sulla passerella di Kim Shui a New York, le modelle hanno sfilato in abiti con scollo all'americana e completi da cowgirl a nudo che evocavano i costumi dell'era "Stripped" di Christina Aguilera intorno al 2002.

Britney Spears e Justin Timberlake in denim

Eppure questo ritorno all'estetica dei primi anni non è proprio nostalgia. Né è del tutto nuovo. Alla domanda sul rinascente interesse per la moda in quel periodo, Gabriel Held, uno stilista di 36 anni con sede a Brooklyn, ha indicato il video musicale della canzone reggaeton del 2014 della pop star filippina K Rizz " Salbahe ", in cui indossa dei pantaloni cerulei e slip di bikini e un cappello da cowboy di vimini.

«Questa», dice, «è la mia migliore confutazione all'idea che il revival di Y2K sia una nuova idea». Il look, che Held attribuisce più a stilisti prolifici dell'epoca come Patricia Field e Misa Hylton che a qualsiasi stilista o celebrità, è rimasto per anni alla periferia esterna del buon gusto, tenuto vivo sia dall'infinita confusione di Internet che da chi ha la voglia e, ammettiamolo, il coraggio di distinguersi.

Mini gonne Miu Miu

Tuttavia, riconsiderandolo ora, in massa e attraverso gli occhi di una generazione più giovane, i designer stanno offrendo una sorta di allettante rivisitazione. Riavvolgendo la storia di appena due decenni, non possiamo solo dimenticare le difficoltà intermedie della Grande Recessione e della pandemia, ma anche riscrivere il passato, sovrapponendo una versione degli eventi in cui forse siamo stati più gentili e tolleranti nei confronti delle nostre eroine della cultura pop.

Perché in quel mondo passato che stiamo evocando, il futuro sembrava ancora luminoso per le tre donne in quell'auto sportiva troppo piccola. E ora, circa 16 anni dopo, come se nulla fosse andato storto da allora, tutti e tre stanno tornando a fare notizia, per buone ragioni: Hilton ha un impero commerciale che si estende dalle fragranze ai frutti di mare a base vegetale; Lohan, appena fidanzata, sta preparando il suo ritorno; e Sprears, libera da una tutela che è durata 13 anni, è di nuovo libera. Siamo finiti tutti nello stesso posto, ma è confortante immaginare che il viaggio qui abbia avuto meno problemi.