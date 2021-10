VOI CENATE E LUI INGRASSA (IL CONTO IN BANCA) - ANCHE PER I RICCHI, ALLA LONDON STEACKHOUSE DI SALT BAE, DOVE LE BISTECCHE DELLO CHEF POSSONO COSTARE 1700 EURO, IL CIBO NON VALE IL PREZZO - IL MILIONARIO CHIRAAG SUCHAK E' ANDATO A PROVARE IL MENU', INCURIOSITO DAL CONTO DA 44 MILA EURO DIVENTATO VIRALE SUI SOCIAL: "HO MANGIATO DI MEGLIO E..." - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Chiraag Suchak con Nusret Go?kc?e

Dopo settimane di critiche sui prezzi della London Steakhouse di Salt Bae, i milionari hanno sfornato il loro verdetto: il ristorante è troppo caro anche per loro.

Lo chef turco Nusret Gökçe, diventato famoso nel 2017 per la tecnica con cui condisce la carne, lasciando scorrere il sale lungo il gomito, ha da poco aperto il suo ristorante a Londra. Tra le specialità che serve, la bistecca Golden Giant Tomahawk a 1700 euro, la Golden Giant Striplion a 1600 euro e la più economica Golden Kafes a 600 euro.

Ma secondo il milionario Chiraag Suchak, 33 anni, il cibo non vale il prezzo, e ad attirare le persone è più la voglia di fotografarsi con Salt Bae che quella di gustare un piatto prelibato. «Ho mangiato di meglio» ha detto Suchak a “My London”.

Nusret Go?kc?e

Suchak e i suoi amici hanno voluto provare il ristorante dopo aver letto le polemiche nate per un conto da 44 mila euro diventato virale. Volevano verificare se effettivamente il cibo valeva quelle somme. «Direi che il cibo è buono» ha ammesso Chiraag. «Ma non vale il prezzo che chiedono».

Chiraag, che non mangia carne rossa, non ha optato per la famigerata bistecca, ma ha mangiato cipolle fritte e asparagi al prezzo di 21 euro ciascuno, purè di patate (14,20), patatine per 12 euro e alcune bevande analcoliche, oltre al vino, e ha speso in tutto 170 euro per la sua parte del conto, incluso il servizio.

«Ho decisamente mangiato di meglio. I miei amici che hanno mangiato la bistecca e l'hamburger dorato hanno detto la stessa cosa», ha detto. Il milionario ha attribuito la fama del posto più a un'"esperienza" che a un posto in cui andresti esclusivamente per il cibo e afferma che il selfie pubblicizzato con lo chef da caricare in seguito sui social media è una parte importante di ciò.

Il conto Chiraag Suchak

«Paghi per vedere Nusret e il modo in cui taglia la bistecca con i suoi guanti neri, e quella cosa che fa quando schiaccia l'hamburger».

La Nusr-Et Steakhouse è stata accusata di aver cancellato le recensioni negative dopo le polemiche sui "prezzi esorbitanti". Secondo My London News, «una raffica di recensioni che sembravano criticare il ristorante quando è stato aperto per la prima volta» sono poi «scomparse».

Il ristorante ora vanta 4,8 stelle su Google e 4,7 stelle su Facebook. Scrive un cliente: «Cosa posso dire a parte WOW! Sì, i prezzi non sono economici ma ottieni quello per cui paghi per quanto riguarda il servizio, l'atmosfera e la qualità del cibo e delle bevande. Ho avuto la fortuna di incontrare Nusret ed è un uomo adorabile e umile. L'esecuzione della caratteristica affettatura della bistecca di Nusret e poi del Baklava di un altro gentiluomo è stato assolutamente fantastico».

Menu della Steakhouse 2 Menu della Steakhouse Menu della Steakhouse 3 Menu della Steakhouse 5 Menu della Steakhouse 4 Il conto da 37 mila sterline