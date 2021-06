E VOI SAPETE DOV'E' IL CLITORIDE? - IN UN SONDAGGIO IN GRAN BRETAGNA, PIU' DI UN TERZO DEGLI INTERVISTATI NON HA SAPUTO INDIVIDUARE QUESTA PARTE FONDAMENTALE DEL CORPO DELLE DONNE (AVEVA BISOGNO DI GOOGLE MAPS?) - EPPURE E' LI' CHE SI ATTIVANO LE RISPOSTE SESSUALI - AD ESSERNE DOTATI NON SONO SOLO GLI ESSERI UMANI, MA ANCHE LE...

Dagotraduzione dal The Guardian

Nome: il clitoride

clitoride

Età: vecchio quanto gli uomini, forse ancora più vecchio. Per non creazionisti.

Come mai? Nella mitologia greca, quando il profeta Tiresia fu trasformato in donna come punizione per aver infastidito i serpenti, fu interrogato da Era e Zeus su chi traesse più piacere dai rapporti, se uomini o donne.

E? Ha detto donne.

Per via del clitoride? È possibile.

Cosa ne pensava Era? Lo accecò.

modellino in 3d del clitoride 1

Ma questo è il punto, giusto? Piacere sessuale? Il clitoride attiva una serie di risposte sessuali a meno che tu non sia una iena maculata femmina, nel caso urini, ti accoppi e partorisci attraverso il tuo clitoride (per fortuna è più grande)

Quindi non solo le donne ad averlo? Anche altri mammiferi. E struzzi.

E quanto è grande nelle donne? Viene spesso usata in giro la frase «grande come un pisello», ma questo è un altro esempio di come l'organo sia stato frainteso nel corso dei secoli. I suoi nervi e vasi sanguigni si estendono ampiamente nel bacino, infatti circa il 90% della sua mole giace sotto la superficie...

clitoride

Cambiando rapidamente rotta, a dritta ... Il clitoride è etimologicamente interessante? Deriva probabilmente dal greco kleitoris, che è stato tradotto con “piccola collina” e “sfregare”, forse suggerendo un gioco di parole.

Difficile da trovare, vero? Avanti, qual è l'ultima? La maggior parte delle persone nel Regno Unito non conosce tutte le parti della vulva. In un sondaggio, la metà dei britannici non è riuscita a identificare l'uretra, mentre il 37% ha etichettato erroneamente il clitoride...

Uomini, presumibilmente. Le donne intervistate non se la sono cavata meglio. Povero clitoride solitario, nessuno può trovarti.

Beh, è difficile da vedere, laggiù. Ci sono sempre specchi. E amici. Hai provato Google Maps?

Ce l'ho adesso, e l'ho trovato! Monte Clitoris, a Luzon, nelle Filippine. C'è persino una chiesa cattolica sui suoi pendii più bassi, piuttosto perfettamente. Bello.

il clitoride questo sconosciuto

Dire: «La nostra mancanza di conoscenza dell'anatomia femminile solleva importanti questioni sulla salute delle donne e dovrebbe essere discussa in modo serio e sensato».

Non dire: «Mi limiterò a configurare il navigatore».