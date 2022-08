VOI VI METTETE IN POSA E LUI INGROSSA IL PORTAFOGLIO - IL RISTORANTE NUSR-ET DI SALT BAE A LONDRA HA FATTURATO 7 MILIONI DI STERLINE GRAZIE A UNO STUOLO DI POSONI CHE NON VEDE L’ORA DI SCATTARSI QUALCHE FOTO NEL LOCALE: INSTAGRAM È INVASO DI IMMAGINI DI RAGAZZE SCOSCIATE E PISCHELLI CON QUALCHE SOLDO IN TASCA CHE SE NE FOTTONO DI PAGARE 1450 STERLINE UNA BISTECCA. E PURE COTTA MALE DA QUANTO DICONO I COMMENTI NEGATIVI CHE FIOCCANO SU TRIPADVISOR…

DAGONEWS

instagrammer al nusr et di salt bae 7

È stato inondato di recensioni negative e ha fatto notizia per il suo menu troppo caro, eppure il controverso ristorante Nusr-Et di Salt Bae a Londra continua a macinare soldi grazie agli instagrammer che lo sponsorizzano sul social.

In quattro mesi ha fatturato 7 milioni di sterline e ha attirato commensali famosi come David Beckham, Jason Statham e Naomi Campbell.

Eppure, pochi mesi dopo la tanto attesa apertura di Londra, è diventato uno dei ristoranti peggio classificati su TripAdvisor dopo aver ricevuto centinaia di recensioni negative da parte di clienti insoddisfatti. Questa settimana, Nusret UK Limited, la società dietro la steakhouse, ha presentato rapporti finanziari alla Companies House del Regno Unito rivelando che "ha ottenuto risultati migliori del previsto e realizzato un profitto di 2,3 milioni di sterline nel 2021".

instagrammer al nusr et di salt bae 10

La cifra impressionante non sorprende se si considera quanto sia costoso il menu della steakhouse. Per una bistecca Golden Giant Tomahawk ci vogliono 1.450 sterline, Golden Giant Striplion costa 1.350 sterline e Golden Kafes 500. La Red Bull viene venduta a 11 sterline e una bottiglietta di Coca Cola viene messa in vendita a 9. A voi l’ardua sentenza.

