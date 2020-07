VOLANO BORSETTATE IN CASA CASALINO - DOPO AVER SCOPERTO LA LUDOPATIA DEL COMPAGNO, TA-ROCCO HA IL CUORE IN AMBASCE - ADESSO I DUE RISCHIANO DI FARE VACANZE SEPARATE: “STAVO ANDANDO IN FERIE SENZA DI LUI, PERCHÉ DICEVA DI NON AVERE IL DENARO PER PAGARSELE. IO HO OBIETTATO: 'MA COME, SE HAI 30.000 EURO SUL CONTO?'. RISPOSTA: 'MI SERVONO'. E INVECE NON VOLEVA AMMETTERE CHE AVEVA PERSO TUTTI I SUOI SOLDI. MA IO LE FERIE NON GLIELE PAGO, NON È GIUSTO…”

Giacomo Amadori e Fabio Amendolara per “la Verità”

ROCCO CASALINO CON IL COMPAGNO JOSE CARLOS ALVAREZ AGUILA

Lo scoop della Verità sulla segnalazione all'Antiriciclaggio dei movimenti finanziari del fidanzato cubano di Rocco Casalino, José Carlos Alvarez Aguila, ieri ha mandato in fibrillazione il mondo della politica, facendo saltare anche la partenza per le ferie del protavoce di Palazzo Chigi. Ieri abbiamo raccontato come il giovane centroamericano abbia cominciato a speculare sui più importanti siti di trading online, movimentando sul suo conto corrente qualcosa come 150.000 euro.

Oltre a un'indennità Naspi di disoccupazione, da «modesti bonifici senza causale provenienti dal compagno», infatti, sul suo conto sono entrati «un bonifico proveniente da un conto tedesco della Plus500, società finanziaria israeliana che fornisce servizi di trading online» e sono usciti anche più di 2.000 euro in un giorno da giocare su piattaforme di trading online come Plus500 e Fortissio.com.

rocco casalino e marco 1

«Operazioni rilevanti rispetto al bilancio economico del cliente», le hanno considerate i risk manager della banca in cui Alvarez ha acceso il suo conto corrente. E, così, hanno segnalato il cliente, come svelato ieri in esclusiva dalla Verità, all'ufficio antiriciclaggio di Bankitalia. Il compagno, però, sottoposto a Pep (il sistema di controllo per le persone politicamente esposte), conosce in anteprima le decisioni del governo.Ieri Casalino ha spedito nella chat in cui invia le veline di Palazzo Chigi ai giornalisti un lungo messaggio in cui ha spiegato che il compagno «è vittima del trading online».

Il dramma della ludopatia sarebbe cominciato «durante il periodo del lockdown». Alvarez, secondo Casalino, «è stato attirato da un sito di trading on line. Il call center di una società ricollegabile al sito lo chiamava più volte al giorno fornendogli suggerimenti su dove e come investire, con la prospettiva di un guadagno facile e sicuro». La situazione sarebbe degenerata «fino a sconfinare», ha spiegato Casalino, «in un meccanismo simile a quello del gioco d'azzardo e della ludopatia, condizione che spiega il continuo passaggio in modo compulsivo di soldi dal suo conto alla carta prepagata con cui faceva transazioni sul sito».

rocco casalino e marco 3

In realtà Alvarez vinceva anche, come dimostra il bonifico della Plus500. Ma per Casalino «è arrivato a perdere in solo due mesi 18.000 euro dei suoi risparmi». E sostiene: «All'inizio ti fanno guadagnare qualcosina, 500 o 1.000 euro. E poi perdi tutto. Secondo me è un meccanismo studiato».

Ma sul conto di Alvarez sono stati movimentati 150.000 euro. Lui replica: «150.000 euro sono una follia. È una cifra assurda. Non li ha tutti quei soldi. Si è bruciato 18.000 euro. Che per lui è già tantissimo. Lui aveva 28.000 sul conto e un debito di 25.000. Ora ha un debito da pagare con rate mensili di 500 euro (per i 25.000) e ha solo 8.000 euro sul conto. È un uomo distrutto».

E probabilmente Casalino non è a conoscenza di tutta la questione. Sulla movimentazione così alta ha una sua teoria: «L'unica spiegazione è che se lui trasferiva per esempio mille euro dal conto alla prepagata e poi li riprendeva e poi li rimetteva e poi li riprendeva, probabilmente per Unicredit erano 4.000 euro di movimentazione. Ma si trattava sempre degli stessi 1.000». Quindi precisa «che Alvarez non ha mai acquistato titoli italiani o collegati all'attività di governo. Non ero al corrente di quanto stesse accadendo né ho mai condiviso con lui informazioni riservate».

rocco casalino e marco 2

E ancora: «Alvarez disponeva di 25.000 euro sul conto, chiesti alla banca come prestito per poter aprire un suo piccolo sushi bar». Del quale è socio anche Casalino (investimento che sarebbe saltato per il lockdown e per la ludopatia del compagno). E i trasferimenti di denaro dal conto del consulente di Palazzo Chigi? «Non hanno nulla a che vedere con il trading», sostiene il portavoce, «si tratta di piccole somme: parliamo di cifre pari a 20, 30, 40 euro, e rappresentavano il normale e quotidiano contributo alle spese di gestione della casa; contribuivo per aiutare la sua mamma con massimo 100 euro diverse volte in un mese, che lui girava tramite l'altra prepagata alla madre che vive a Cuba con soli 20 dollari mensili dati dal governo».

In coda al messaggio il portavoce di Giuseppe Conte posta notizie su tragedie da ludopatia. E chiude il discorso così: «Anche alla luce della difficile fase della mia relazione con Alvarez, chiedo che venga rispettata la mia privacy». Ieri sera Casalino ha accettato di darci qualche ulteriore delucidazione: «Nel lockdown ha aperto questi maledetti siti su internet che promettono di diventare ricchi con il trading online e lui c'è cascato. Lo chiamavano più volte al giorno e io sinceramente pensavo che stesse imparando a fare trading, una specie di corso. Lo vedevo appassionato».

rocco casalino con il suo compagno marco (11)

Poi, grazie allo scoop della Verità, l'amara scoperta. «Con una piattaforma, Fortissio.com, ha chiuso i rapporti, ma con la Plus500 continua a lavorare. È convinto di poter diventare un trader». Casalino ci spiega come funzionava il giochino: «All'inizio ti dicono "puoi fare del trading con noi, ti insegniamo noi, non perdi nulla perché un tot di movimenti sono gratis". Non si investe su un titolo specifico, ma sulle curve. Per questo non può esserci un'operazione sospetta, non ci può essere insider trading».

rocco casalino e marco 4

Casalino sostiene di non aver suggerito al compagno su cosa puntare, utilizzando informazioni privilegiate. All'Unicredit hanno registrato anche dei guadagni: «Siamo sempre nell'ordine di 1.000-2.000 euro. Lui ha iniziato investendo mille e guadagnando mille. Poi quando sono finiti i bonus ha iniziato a perdere».

Così si sono volatilizzati i soldi che sarebbero serviti ad aprire un sushi-bar con la neonata società Riomaki, fondata da Alvarez Aguila e da Casalino a novembre: «Noi dalla Riomaki, abbiamo tolto il capitale sociale da tempo e abbiamo intenzione di chiuderla. Ci siamo ripresi i 5.000 euro depositati. Io i miei 2.500 euro e lui i suoi. Io non voglio più rischiare di finire sui giornali così per niente, per storie totalmente assurde».

rocco casalino con il suo compagno marco (1)

E adesso i due fidanzati rischiano di fare vacanze separate: «Stavo andando in ferie senza di lui, perché diceva di non avere il denaro per pagarsele. Io ho obiettato: "Ma come, se hai 30.000 euro sul conto?". Risposta: "Mi servono". E invece, come ho scoperto oggi, non voleva ammettere che aveva perso tutti i suoi soldi. Ma io le ferie non gliele pago, non è giusto».

marco il compagno di rocco casalino (1) rocco casalino con il suo compagno marco (16) rocco casalino con il suo compagno marco (10) rocco casalino con il suo compagno marco (7) rocco casalino con il suo compagno marco (17) rocco casalino con il suo compagno marco (6) rocco casalino e il suo compagno marco arrivano in discoteca (1)