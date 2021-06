IL CALCIO ITALIANO E' MARCIO! RICORDATE LO SCANDALOSO ARBITRAGGIO DI ORSATO IN INTER-JUVE DEL 2018 CHE COSTO' LO SCUDETTO AL NAPOLI DI SARRI A FAVORE DELLA JUVENTUS? "LE IENE", CON L’AIUTO DI DUE CONSULENTI NON UDENTI, RIVELANO COSA SI DISSERO ALLORA L'ARBITRO E IL VAR PAOLO VALERI: "SÌ, IL CONTATTO C’È" - INSOMMA PER IL VAR IL FALLO (CHE AVREBBE PORTATO ALL'ESPULSIONE DI PJANIC) C’ERA! NON SOLO: IL CONTENUTO DEL VIDEO NON COINCIDE CON LE RICOSTRUZIONI DATE DAI PROTAGONISTI A SUO TEMPO - LE VERSIONI CAMBIATE E LE OMISSIONI