29 gen 2020 17:40

VOLANO MANETTE! – È STATA ARRESTATA GINA CETRONE, EX CONSIGLIERE REGIONALE DEL LAZIO IN QUOTA PDL E ATTUALMENTE COORDINATRICE REGIONALE DEL PARTITO DI TOTI. CON LEI IN CARCERE ALTRE QUATTRO PERSONE, TRA CUI IL MARITO UMBERTO PAGLIAROLI – LE ACCUSE SONO DI ESTORSIONE, VIOLENZA PRIVATA, ATTI DI ILLECITA CONCORRENZA, AGGRAVATI DAL METODO MAFIOSO