MAXXI CAFONAL! – CINQUECENTO OSPITI ECCELLENTI PER L'“ACQUISITION GALA” DEL MAXXI. FIAMMEGGIANTE, ORCHESTRAVA LE DANZE GIOVANNA MELANDRI, LA CUI PRESIDENZA DELLA FONDAZIONE MAXXI, DOPO DIECI ANNI, È GIUNTA ALLA SCADENZA. E, COL GOVERNO MELONI, LE PROBABILITÀ DI RINNOVO SONO VICINE ALLO ZERO (VEDI L'ASSENZA DEL MINISTRO SANGIULIANO). L’UNICA CHE LA PUÒ SALVARE È GIORGIA. ALLA QUALE LA MELANDRINA HA DEDICATO SU INSTAGRAM UN MADRIGALE STRUGGENTE, DA FAR INTENERIRE IL CUORE DI UN SERIAL KILLER, ARRIVANDO AL PUNTO DI SENTIRSI, AL PARI DELLA DUCETTA, ‘’UNA UNDERDOG’’....