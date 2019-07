VOLETE DIMAGRIRE? FATE SESSO! – LA MITICA SEXPERTA TRACEY COX FA IL CONTO DELLE CALORIE PERSE CON UNA RIGIDA E COSTANTE ATTIVITÀ SESSUALE: UNA SCOPATA DI ALMENO MEZZ’ORA POTENZIALMENTE VA DALLE 70 ALLE 200 CALORIE – NON SIATE PREVEDIBILI ED EVITATE IL MISSIONARIO. LA POSIZIONE MIGLIORE IN ASSOLUTO È… – VIDEO + FOTOGALLERY D'ISPIRAZIONE

DAGONEWS

sesso

Volete perdere calorie? c’è un modo facile e divertente per farlo, che non prevede diete particolari ma solo un po’ di esercizio fisico: fate sesso, e spesso! Ma attenzione, c’è posizione e posizione, come spiega la sexperta Tracey Cox sul tabloid britannico Daily Mail.

Non pensate che stendersi e aspettare annoiati l’orgasmo vi faccia dimagrire: serve costanza, esercizio e tanto sudore. Secondo Tracey Cox una scopata di almeno mezz’ora potenzialmente vi fa perdere tra le 70 e le 200 calorie. Ma non pensate di poter fare a meno delle vostre sessioni di palestra o di corsette, perché, come spiega la Cox, “essere più attivi a letto è sempre una buona idea – ma allo stesso tempo esserlo fuori può migliorare la vostra vita sessuale.

sesso 1

L’aumento di esercizio aumenta il flusso di sangue, che quando si parla di sesso è un’ottima cosa. Un’attività fisica regolare funziona come un Viagra naturale per gli uomini: quelli di mezza età che si allenano spesso hanno prestazioni sessuali migliori e più soddisfacenti dei sedentari. E anno meno problemi di erezione. Di contro le donne fisicamente attive riportano un desiderio sessuale più forte, sono più eccitate e godono di più”

tracey cox

Senza considerare che l’allenamento fisico aumenta la flessibilità, accresce i livelli di energia e resistenza: tutti fattori piuttosto utili quando c’è da contorcersi in camera da letto. Ci rende anche più attraenti e desiderati. Morale della favola? Combinate le due cose - sport e sesso – e avrete risultati eccezionali.

LE POSIZIONI CHE VI FANNO BRUCIARE PIÙ CALORIE

IN PIEDI: LA PIÙ FATICOSA, E QUINDI LA MIGLIORE

sesso in piedi 2

Fare sesso in piedi – spiega Tracey Cox – è fantastico ed eccitante, ma è molto faticoso per entrambi i partner. Se riuscite ad avere un servizio completo – con le gambe di lei avvolte sui suoi fianchi e lui che sostiene il peso magari contro un muro – è mejo di una sessione core di palestra. L’uomo lavora su praticamente tutti i muscoli: il petto, le braccia, le cosce e i fianchi. Il godimento è assicurato e anche la perdita di calorie. Se le donne si sentono particolarmente atletiche e in forze possono provare a girarsi e a poggiare le mani a terra, con il sedere sospeso. Così si ottiene il miglior risultato: i glutei, la parte alta del corpo si tonifica, tutti sono felici e si bruciano almeno 200 calorie

sesso per bruciare calorie

PECORINA CON VARIANTE

Il doggy stile già di suo è un buon sistema per perdere calorie. Ma ci sono alcune varianti che potete provare per aumentarne l’efficacia: la prima è abbastanza semplice e prevede una contro-spinta attiva della donna. La seconda invece è più complicata: fare perno su un ginocchio e stendere l’altra gamba indietro. L’equilibrio e la tensione muscolare saranno meglio di una lunga serie di squat: fino a 70 calorie bruciate

GIRL-ON-TOP SQUAT

squat sesso

A proposito di squat: un’altra posizione ottima per consumare calorie è una specie di variante dell’amazzone. La donna sta sopra ma invece che poggiare le ginocchia a terra ci pianta i piedi. A quel punto inizia a fare degli squat veri e propri muovendosi su e giù. Se ce la fate, questa posizione è un toccasana ad altissimo tasso erotico: dopo mezz’ora avrete perso almeno 170 calorie.

sesso per bruciare calorie 1

MISSIONARIO SOLLEVATO

Il missionario è noioso e – spiega Tracey Cox – fa bruciare alla donna soltnto 44 calorie. L’uomo - che fa tutto il lavoro – può arrivare a 143, ma è una posizione troppo prevedibile. A meno che non usiate la variante che suggerisce la sexperta. Fate inginocchiare l’uomo sopra di voi e iniziate ad alzare e abbassare voi i fianchi con la schiena ben salda al suolo: è come se faceste un ponte, mantenendo il bacino vicinissimo al suo. Lui di contro vi può tenere alto il sedere: è una posizione eccitante e che può farvi perdere almeno 150 calorie.

LA CARRIOLA-PLANK

sesso e fitness 1

La carriola tradizionale già di per sé è un’ottima posizione per bruciare grassi: lui in piedi, la donna con le mani a terra e le gambe sollevate, come appunto una carriola. Nella versione canonica l’uomo lavora le braccia e il sedere, la donna invece le braccia e le spalle, che sostengono l’intero corpo. Ma se volete uno step superiore, basta fare la stessa cosa facendo contemporaneamente un plank. Più tenete le gambe dritte, più faticoso sarà il workout, ma maggiore sarà la quantità di calorie bruciate, all’incirca un centinaio.

PEGGING

pegging 5

Per le donne: c’è un’ultima cosa che potete fare per massimizzare il consumo di grassi e calorie, una soluzione estrema che presuppone un’intimità enorme con il partner. Questa soluzione si chiama il pegging, cioè penetrare analmente il vostro fidanzato con un dildo strap-on. Mettetelo a pecorina e spingete. Se lo fate sdraiare nel letto e per penetrarlo fate degli scuot, avrete ottimi risultati non solo in termini di calorie, ma anche di tonicità dei glutei. Sempre che lui sia d’accordo, brucerete almeno 100 calorie

sesso posizione x 1 pegging 4 posizione joystick pegging 6

tracey cox tracey cox 2 pegging 3