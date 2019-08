10 ago 2019 09:00

VOLETE GUADAGNARE UN MILIONE DI EURO? SEGNALATE I BUG AD APPLE – LA SOCIETÀ DI COPERTINO HA AMPLIATO IL PROGRAMMA “BUG BOUNTY”, CHE PREVEDE RICOMPENSE IN DENARO PER CHI SCOVA FALLE DI SICUREZZA NEI SOFTWARE DEI DISPOSITIVI DELLA MELA – FINORA IL PREMIO MASSIMO ERA 200MILA DOLLARI E VALEVA SOLO PER GLI IPHONE, NON PER I MAC. LA DECISIONE È ARRIVATA DOPO CHE UN RICERCATORE AVEVA TROVATO UN DIFETTO IN UN COMPUTER E…