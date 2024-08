VOLETE SALVARE IL VOSTRO MATRIMONIO? DORMITE IN STANZE SEPARATE – SONO IN AUMENTO NEGLI STATI UNITI LE COPPIE CHE DECIDONO DI “DIVORZIARE”, ALMENO DURANTE IL SONNO – DORMIRE È FONDAMENTALE PER IL NOSTRO CORPO E FARLO ACCANTO A UNA PERSONA CHE RUSSA O CHE FA DEGLI ORARI DIVERSI METTE A REPENTAGLIO LA NOSTRA SALUTE – E SE PENSATE CHE COSÌ SI MANDI A RAMENGO L’INTIMITÀ, SAPPIATE CHE CI SONO DELLE PICCOLE SOLUZIONI…

Dagotraduzione dell'articolo di Brianna Gru per www.axios.com

dormire separati 1

I lettori di Axios negli Stati Uniti affermano che la cosa peggiore di dormire in letti separati è il giudizio degli altri, ma non ci perdono il sonno.

Perché è importante: una piccola separazione potrebbe essere la cosa migliore per la tua salute e per il tuo matrimonio.

Bonnie Seals e suo marito sono sposati da 47 anni e hanno dormito in camere separate per tre decenni. Non potrebbero essere più felici, raccontano ad Axios. Lui russa e dorme fino a tardi. Lei è una mattiniera. Quando devono condividere una stanza in vacanza, è "stressante".

dormire separati 2

L'altro lato della medaglia: Valerie Hanson e suo marito hanno dormito separati per anni. Ora, condividere un letto in vacanza è una vera gioia.

Il quadro generale: il sonno è essenziale per il corpo, dal metabolismo alla regolazione delle emozioni, afferma Molly Atwood, psicologa del sonno presso la Johns Hopkins.

Atwood sostiene che il “divorzio” durante il sonno non è un fenomeno nuovo, ma sta diventando sempre più normale.

dormire separati 3

Cosa dicono: Dormire in stanze separate non significa necessariamente che la tua relazione sia in crisi. «Non dovrebbe esserci alcun stigma associato», dice Atwood ad Axios.

Però l'intimità è importante anche per la salute e la relazione. Ecco perché Atwood suggerisce di trascorrere un po' di tempo a letto insieme prima di separarsi.

dormire separati 4

Consiglio: se non vuoi abbandonare il tuo partner ma hai difficoltà a dormire, prova a comprare un letto più grande, a impostare l'aria condizionata a 20-21 °C o a usare un generatore di rumore bianco. Atwood consiglia anche di usare un allarme vibrante da polso quando uno dei due partner deve svegliarsi prima dell'altro.

In conclusione: il sonno è importante , quindi non c'è niente di male nel divorziare anche se solo durante il sonno.

dormire insieme letti separati dormire separati 5