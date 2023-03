VOLETE SAPERE COME HANNO REAGITO ALLO SFRATTO IL PRINCIPE HARRY E LA MOGLIE MEGHAN MARKLE? FACENDOSI FOTOGRAFARE, DOPO MESI RINTANATI SOLO IN VILLONI CON AMICI, IN UN ESCLUSIVISSIMO CLUB PER RICCONI DI LOS ANGELES – PER TUTTI I DUCHI HANNO VOLUTO LANCIARE UN MESSAGGIO: NON SONO INFASTIDITI NÉ TURBATI DALLA DECISIONE DEL RE. MA ALLORA SI METTESSERO D’ACCORDO CON IL LORO BIOGRAFO UFFICIALE, OMID SCOBIE, CHE AVEVA DETTO CHE I DUE ERANO SCONVOLTI…

principe harry e meghan markle in un club di los angeles 9

Anche con un oceano di distanza da Londra, il principe Harry e Meghan Markle continuano a dominare far notizia. I Sussex sono tornati sotto ai riflettori per via dello ‘sfratto' da Frogmore Cottage […] Loro, per tutta risposta, si fanno fotografare mentre arrivano in un club di Hollywood, sorridenti e glamour. Il messaggio di Meghan Markle è chiaro: niente di tutto questo potrebbe scalfirli.

Le foto di Harry e Meghan a Los Angeles

[…] sono stati immortalati dai paparazzi insieme, mentre si godevano una serata mondana al San Vicente Bungalows a Los Angeles, poco lontano da dove abitano. Guarda caso, la foto è arrivata giusto poche ore dopo la notizia dello sfratto dalla loro dimora londinese, e non è un caso. Secondo gli esperti, Meghan Markle e il principe Harry hanno inviato un messaggio durante la loro serata mondana: non sono infastiditi, né turbati, da ciò che sta accadendo a Londra in queste ore.

principe harry e meghan markle in un club di los angeles 6

Il look griffato di Meghan Markle

Meghan Markle è apparsa raggiante mentre usciva dall'auto per entrare nel locale: avvolta da una cappa color cammello di Carolina Herrera ha sorriso ai paparazzi e ha preso per mano il principe Harry.

La Duchessa icona di stile ha voluto sottolineare il cambiamento di stile dicendo addio agli abiti bon ton: ha sfoggiato un paio di pantaloni in eco pelle attillati di Veronica Beard con pump nere dal tacco a spillo di Dior. Al suo fianco Harry era casual e rilassato con jeans, pullover blu e cappotto grigio. Cresce la curiosità per l'incoronazione di Carlo III: il principe Harry sarà presente con la consorte nonostante i rapporti sempre più tesi?

