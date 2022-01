VOLETE SAPERE COSA DOVREBBE SPAVENTARE I LEADER GLOBALI? L'EROSIONE DELLA COESIONE SOCIALE - SECONDO UN RAPPORTO DEL WORLD ECONOMIC FORUM E' LA MINACCIA IN PIU' RAPIDA CRESCITA PER IL N NOSTRO PIANETA DA QUANDO E' SCOPPIATA L'EPIDEMIA DI COVID - LA COESIONE PEGGIORA PER VIA DELLE DIFFERENZE DI REDDITO, I DIVERSI PUNTI DI VISTA SUI VACCINI E SULLE RESTRIZIONI, LA PROTESTA PER LA...

Dagotraduzione da Fast company

proteste in peru campagna sterilizzazione fujimori 10

La pandemia globale ha innescato una lunga scia di sconvolgimenti, la stragrande maggioranza dei quali negativi: tassi di inflazione in aumento, devastazione delle piccole imprese e un bilancio delle vittime che è superiore a quello provocato dall’influenza negli ultimi 10 anni. Ma secondo un nuovo rapporto del World Economic Forum (WEF), non è la cosa peggiore: ciò che dovremmo temere di più è «l'erosione della coesione sociale». Questa è la minaccia in più rapida crescita per il nostro pianeta da quando è scoppiata la crisi del COVID.

proteste pro djokovic in serbia

Che cos'è esattamente l'erosione della coesione sociale?.

Se pensi che suoni spaventoso, non sei solo. Secondo il WEF, è «percepita come una minaccia critica per il mondo in tutti i periodi di tempo - a breve, medio e lungo termine - ed è considerata tra le più potenzialmente dannose per i prossimi 10 anni». La coesione sociale peggiora a causa delle crescenti divisioni e della polarizzazione nella società, poiché le disuguaglianze di reddito sono esacerbate dalla ripresa sbilenca della pandemia, ad esempio, con 51 milioni di persone che si prevede vivranno in condizioni di povertà estrema entro il 2030 mentre i miliardari diventeranno più ricchi che mai. L'erosione si annida anche nelle fessure create da punti di vista opposti sui vaccini e dagli obblighi di maschine facciali, e nelle grida di protesta per la tanto attesa giustizia razziale nelle comunità storicamente oppresse.

scontri e proteste in kazakistan 1

In parole povere, è il crollo della società civile, fratturata da forze divergenti dall'interno. Si consideri l'attacco al Campidoglio degli Stati Uniti guidato dai sostenitori di Donald Trump un anno fa; questa è «una manifestazione dell'instabilità che la polarizzazione politica rischia di creare», afferma il rapporto. Nello scenario pessimistico, è solo un presagio di ciò che verrà. E gli elettori sembrano sentirlo incombere: in un recente sondaggio, hanno definito la "divisione nel paese" la loro più grande preoccupazione e hanno affermato che si aspettavano che aumentasse nel 2022.

proteste no vax in olanda 4

Non è nemmeno un problema solo domestico. La sfilacciatura sociale mette in pericolo le popolazioni globali, poiché cresce in vaste aree del mondo un senso di privazione dei diritti civili, soprattutto a causa della mancanza di collaborazione tra i governi potenti, che in gran parte non sono riusciti ad aiutare le nazioni in via di sviluppo a uscire dalla pandemia, a risolvere le crisi umanitarie o a combattere i disastri naturali provocati dai cambiamenti climatici. Anche l'abbandono ambientale, il clima estremo e la perdita di biodiversità sono stati citati tra i principali rischi che dobbiamo affrontare oggi.

Polonia proteste contro aborto 2

Un cupo diagramma di flusso nel rapporto del WEF elenca la possibile progenie dell'erosione della coesione sociale, tra cui:

disillusione giovanile

crollo della sicurezza sociale

crisi di sussistenza

Abbina questo al «deterioramento della salute mentale», altro effetto collaterale della pandemia, e diventa ancora più spaventoso. Tutto ciò potrebbe arrivare lentamente, con ricadute che coprono il prossimo decennio.

proteste in francia contro i naufragi nella manica

Tuttavia, esistono sforzi di mitigazione del rischio, compresi quelli per alleviare la povertà, le crisi sanitarie umane e la sicurezza delle risorse di base, che il WEF afferma, sono efficaci per quasi il 50%.

Altri rischi citati dal rapporto includono rivalità geopolitiche, come la crescente concorrenza tra Stati Uniti e Cina e l'affollamento nello spazio mentre le forze armate leader corrono per controllare i cieli con armi anti-satellite e ipersoniche. Ma, come per molti dei mali del mondo, il WEF osserva che a quest'ultimo si potrebbe ancora superare a patto che «i paesi si uniscano per garantire benefici comuni» e lavorino insieme per condividere quella che dovrebbe essere una risorsa universale.

scontri e violenze nelle proteste nei paesi bassi 11

I risultati provengono dal Global Risks Perception Survey 2021-2022 del WEF, realizzato con il contributo di circa 1.000 "esperti e leader globali". Puoi vedere il set di dati completo e le risposte qui.

PROTESTE COP26 proteste per esecuzione john grant proteste di extinction rebellion contro il g20 6 proteste pescherecci francesi PROTESTE DIPENDENTI NETFLIX CONTRO LO SHOW DI DAVE CHAPPELLE proteste anti lockdown a rotterdam 3