Chi l'ha detto che il "per sempre" duri davvero così tanto? Sono tantissime le star internazionali che hanno alle spalle matrimoni di cui non si conosceva nemmeno l'esistenza. Il motivo? Sono durati talmente poco che nessuno ormai se ne ricorda più. Il primo premio per le nozze più brevi della storia, va di sicuro a Britney Spears che, nel lontano 2004, presso la "A Little White Wedding Chapel" di Las Vegas decise di sposare il suo amico d'infanzia Jason Alexander dal quale, esattamente 55 ore più tardi, si separò.

Il matrimonio venne annullato per "incapacità di intendere e di volere".

Per chi non lo sapesse, Kim Kardashian è stata sposata per ben tre volte. Il suo primo matrimonio è stato con il manager musicale Damon Thomas quando aveva solo 19 anni. Tuttavia, il matrimonio è durato solo quattro anni, e dopo la separazione, Kim Kardashian ha accusato Thomas di abusi.

Nel 2011,l'imprenditrice statunitense convolò a nozze con il cestista Kris Humphries. I due organizzarono un matrimonio da sogno che, stando a quanto raccontano i media a stelle e strisce, costò ben 10 milioni di dollari (quasi nove milioni e mezzo di euro).

72 giorni più tardi, Kim e Kris si separarono. […]

Jennifer Lopez e Cris Judd

Jennifer Lopez ha alle spalle un matrimonio molto corto che non durò nemmeno un anno, più precisamente 218 giorni, insieme a Cris Judd, un ballerino conosciuto nel videoclip Love Don’t Cost a Thing, brano del 2001. […]

Nicolas Cage ed Erika Koike

Nicolas Cage ed Erika Koike hanno avuto un matrimonio davvero lampo perché, come coppia sposata, sono durati solamente quattro giorni. L'attore e la make up artist si sono conosciuti sul set del film Primal (era il 2019) e si sarebbero innamorati. La passione, però, è durata davvero poco perché dopo nemmeno una settimana i due avrebbero capito di aver fatto il passo più lungo della gamba. Cage ha chiesto l'annullamento delle nozze e lei era d'accordo con lui. Il "per sempre insieme" non era proprio nei loro piani.

Dennis Rodman e Carmen Electra

[…] Quando Dennis Rodman e Carmen Electra si sono incontrati era il 1998 e presi dalla passione hanno deciso di pronunciare il fatidico sì nella Little Chapel of the Flowers ma solamente 9 giorni dopo hanno richiesto l'annullamento perché incapaci di intendere e di volere. «Erano semplicemente ubriachi», dichiarò l'agente del giocatore qualche giorno dopo.

Ali Landry e Mario Lopez

La storia del matrimonio della modella Ali Landry e del conduttore Mario Lopez ha davvero dell'incredibile. I due si sono sposati nel 2004 dopo sei lunghi anni di fidanzamento e... nello stesso anno si sono lasciati. Landry, infatti, subito dopo le nozze - precisamente 18 giorni più tardi - ha chiesto l'annullamento perché aveva scoperto che l'ex attore di «Bayside School» la tradiva. Meglio tardi che mai.

