23 set 2024 11:44

VOLEVA INCASSARE, E' FINITO SPENNATO - UN 28ENNE AUSTRIACO ARRIVA A TORINO PER VENDERE UNA COLLEZIONE DI CARTE POKÉMON, PER CIRCA 105MILA EURO, MA RICEVE IN CAMBIO…I SOLDI DEL MONOPOLI - IL COLLEZIONISTA HA RACCONTATO DI ESSERE STATO AGGANCIATO SUI SOCIAL DA "UN UOMO DI ORIGINI SINTI", CHE GLI AVEVA DATO APPUNTAMENTO IN ITALIA PER PERFEZIONARE LA COMPRAVENDITA: "HA MOSTRATO I 105 MILA EURO: ERANO TUTTI IN CONTANTI, IN TAGLI DA 200 EURO, AVEVANO TUTTE LA FILIGRANA BEN VISIBILE" - A QUEL PUNTO IL TRUFFATORE HA SCAMBIATO LE BORSE - QUANDO IL 28ENNE È TORNATO IN ALBERGO HA SCOPERTO CHE...