15 feb 2024 13:28

VOLGARITA' E DISCRIMINAZIONE: CHI STABILISCE IL CONFINE? - TRE STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ BOCCONI DI MILANO SONO STATI SOSPESI PER SEI MESI PER "MESSAGGI E COMMENTI OFFENSIVI" SOTTO UN POST CHE ANNUNCIAVA L'INAUGURAZIONE DEI BAGNI "GENDER NEUTRAL" NELL'ATENEO - TRA LE FRASI INCRIMINATE: "ERA GIÀ IL BAGNO DEGLI HANDICAPPATI, A ME PARE NON SIA CAMBIATO NULLA" E "NON LI USERÒ COME BAGNI; PUOI SEMPRE ANDARCI A TRANS" - LA SOSPENSIONE SARA' INSERITA NEL CURRICULUM SCOLASTICO E "COMUNICATA IN SEDE DI DISCUSSIONE DELLA TESI"