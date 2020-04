VOLI ALL’ALTRO MONDO – AIR FRANCE FA FINTA CHE IL VIRUS NON ESISTA: CORRIDOI STRAPIENI, PASSEGGERI VICINI VICINI E NESSUN TEST SUL PERSONALE – LA DENUNCIA DI UN PILOTA: “LAVORIAMO IN TANTI IN SPAZI RISTRETTI E NON CI FANNO IL TAMPONE” – VIDEO

Estratto dell’articolo di Luana De Micco per “il Fatto quotidiano”

Il volo Air France Parigi-Nizza è completo. A bordo sembra un giorno qualunque: i passeggeri si stringono nell' esiguo corridoio centrale per riporre le valige nelle cappelliere e poi si siedono l' uno accanto all' altro. Ma le immagini, diffuse ieri da LCI , sono state girate non un giorno qualunque, ma sabato scorso, in piena epidemia di Covid-19. La maggior parte delle persone non indossa la mascherina. La distanza di un metro non è rispettata.

Ed è polemica sulla compagnia francese, costretta a giustificarsi anche per un altro volo, un Parigi-Marsiglia partito sempre sabato quasi completo, come ha denunciato una giornalista di France Tv che era a bordo e ha postato una foto su Twitter: "La distanza era rispettata nella fila per l' imbarco, ma dentro si è tutti seduti vicini". Secondo lei a terra non c' è stato inoltre nessun controllo delle autocertificazioni. A LCI un pilota Air France denuncia anonimamente: "Non ci fanno il tampone anche se lavoriamo in tanti in spazi ristretti". I sindacati chiedono test sistematici per personale e passeggeri: "È scandaloso che non ci siano mascherine per tutti e che si continui a lavorare in condizioni normali", denuncia Vincent Salles, della Cgt Air France.

Come se il virus non ci fosse. Dopo la polemica, Air France ha spiegato che i suoi aerei partono per lo più pieni solo a metà, ma che di voli per Nizza e Marsiglia ce n' è uno solo al giorno. Inoltre spiegano che "l' aria della cabina viene cambiata ogni tre minuti" con filtri potenti come quelli delle sale operatorie. Ieri anche in Francia è stata superata la soglia simbolica dei 20 mila morti (20.265, 547 in 24 ore). Un dramma si sta consumando nelle case di riposo, dove i morti sono ormai 7.752. Un ricovero per anziani di Mars-la-Tour, in Lorena, nelle regioni dell' est afflitte dall' epidemia, ha perso quasi la metà dei suoi residenti, 22 su 51.

"Il Covid-19 ha ucciso più di ogni altra epidemia stagionale e più dell' episodio di grande caldo del 2003, che aveva provocato la morte di 19.500 persone", ha detto ieri Jérôme Salomon, direttore generale della Sanità. A Parigi, dove "tracce infime" di virus sono state trovate nella rete di distribuzione idrica non potabile, il comune ha rassicurato i parigini: non ci sono rischi a bere l' acqua del rubinetto.

