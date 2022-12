UNA VOLTA C’ERANO LE GROUPIE, ORA SOLO VITTIME DI “AGGRESSIONE SESSUALE” - ANCHE IL CANTANTE DEGLI AEROSMITH, STEVEN TYLER, FINISCE NEL TRITACARNE DEL METOO: È STATO ACCUSATO DI AGGRESSIONE, PERCOSSE SESSUALI E INFLIZIONE INTENZIONALE DI STRESS EMOTIVO NEI CONFRONTI DI UNA RAGAZZA, JULIA HOLCOMB, CHE AVEVA 16 ANNI NEL 1973. PERCHÉ SI È SVEGLIATA DOPO CINQUANT’ANNI? - VIDEO

Una volta si chiamavano groupie, ora si chiamano vittime di “aggressione sessuale”. Anche il cantante degli Aerosmith, Steven Tyler, finisce nel tritacarne del metoo: è stato accusato di aggressione sessuale, percosse sessuali e inflizione intenzionale di stress emotivo nei confronti di una ragazza, Julia Holcomb, che aveva 16 anni nel 1973.

Ma la domanda, come sempre in questi casi, è sempre la stessa: perché si è svegliata dopo trent’anni? Nella causa, la donna sostiene che Tyler venne a conoscenza della sua vita familiare travagliata e in seguito convinse la madre a concedergli la tutela, permettendogli di "viaggiare con lei, aggredirla e fornirle alcol e droghe" mentre lei era adolescente. La donna sostiene di "essere stata impotente a resistere" al "potere, alla fama e alla notevole capacità finanziaria di Tyler, che l'ha "costretta e persuasa" a credere che la relazione fosse "una storia d'amore romantica".

La Holcomb accusa inoltre Tyler di aver insistito affinché lei abortisse dopo essere rimasta incinta di suo figlio all'età di 17 anni. La notizia di questa causa arriva pochi giorni prima della scadenza del 31 dicembre per il Child Victims Act 2019 della California, che ha temporaneamente eliminato la prescrizione per consentire ai sopravvissuti ad abusi sessuali infantili di farsi avanti con le accuse. I rappresentanti di Tyler, oggi 74enne, per ora si sono trincerati dietro al no comment.

