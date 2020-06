A VOLTE LE CORNA SONO IL SEGRETO PIÙ CANDIDO – UNA SOCIALITE INGLESE DI 36 ANNI È STATA CONDANNATA A 9 ANNI DI CARCERE PER AVER SPEDITO IMMAGINI PEDOPORNO AL SUO AMANTE DI 42 ANNI: L’UOMO ERA GIA' NEL MIRINO DELLA POLIZIA PER AVER SCARICATO IMMAGINI DI PICCOLI ABUSATI – LA DONNA HA RACCONTATO DI AVER SPEDITO LE FOTO PERCHÉ ERA TERRORIZZATA CHE L’UOMO POTESSE SVELARE LA TRESCA AL MARITO…

DAGONEWS

katie weeks 1

Una socialite del Dorset è stata condannata a 9 anni di carcere per aver inviato foto pedopornografiche al suo amante per “paura” che lui potesse rivelare della loro relazione al marito.

Katie Weeks, 36 anni, faceva una vita di lusso a Poole ed era sposata con un direttore di successo di un'agenzia di interior design. Ma durante il matrimonio ha avuto una relazione con il pedofilo Gareth Southcombe, 42 anni, che l'ha persuasa a inviargli immagini di abusi su un bambino.

gareth southcombe

Dopo aver inviato le foto, la coppia depravata ha chattato online divertita per il contenuto delle immagini. A incastrarli sono stati gli agenti della National Crime Agency che erano sulle orme di Southcombe che era già nel mirino delle forze dell’ordine per il download di immagini pedopornografiche. Il marito Weeks non sapeva nulla di quella torbida relazione e ha scoperto tutto solo quando la polizia ha bussato alla sua porta nel maggio 2018 per arrestare la donna.

katie weeks 2

Durante l’interrogatorio con la polizia, Weeks ha puntato il dito contro Southcombe, dicendo che era spaventata dall’idea che lui potesse rivelare al marito della loro relazione: «Sono stata costretta. Se avessi smesso di inviargli quelle immagini avrebbe detto a mio marito della nostra storia».

PEDOFILO FAVOLA 3

Ma il giudice non le ha creduto visto che dalle chat emergeva chiaramente che lei in prima persona era divertita da quello scambio. Weeks rimarrà dietro le sbarre per 9 anni, Southcombe rimarrà in carcere per i prossimi due anni.

