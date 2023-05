A VOLTE C’È ANCHE CHI NON SI GIRA DALL’ALTRA PARTE – A PAVIA UN NIGERIANO DI 33 ANNI CERCA DI STUPRARE UNA 24ENNE, CHE STAVA TORNANDO A CASA, IN PIENO CENTRO: LA GIOVANE SI È MESSA A URLARE ED È STATA SALVATA DA ALCUNI PASSANTI – L’AUTORE DELLA VIOLENZA È STATO INSEGUITO DAI CARABINIERI E HA TENTATO DI REAGIRE, MA ALLA FINE È STATO FERMATO…

Tentata violenza sessuale a Pavia dove un uomo ha avvicinato una ragazza di 24 anni, che stava tornando a casa, e ha cercato di stuprarla in pieno centro. È accaduto poco dopo l'una di notte di martedì all'angolo tra Corso Cavour e via Porta Marica. La giovane ha reagito urlando ed è stata soccorsa da alcuni passanti. L'autore della violenza sessuale, un 33enne di nazionalità nigeriana, dopo un inseguimento è stato fermato da carabinieri e polizia e portato al carcere di Torre del Gallo a Pavia. Sono in corso ulteriori accertamenti.

[…] Al 33enne è stato contestato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale, per aver cercato di reagire al momento del fermo. L'uomo si trova in carcere, in attesa dell'udienza di convalida del fermo davanti al Gip.