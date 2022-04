VORRESTE PROVARE A FARE SESSO A TRE MA NON SAPETE COSA FARE E COME PROVARE?

Da http://www.leggo.it

Il sesso a tre è una delle fantasie più comuni negli uomini come nelle donne, ma per certi aspetti è ancora un tabù e una pratica inesplorata. Come tutte le esperienze sessuali, ha lati positivi ma anche negativi e solo con la pratica è possibile avere un rapporto davvero piacevole e soddisfacente. Le parti in gioco, in questo caso, sono tre, quindi le esigenze da rispettare aumentano rispetto al sesso 'tradizionale' di coppia. Per questo ci sono dei consigli da seguire, elencati da Virgilio.it, che ha interpellato sessuologi e persone comuni che hanno già provato questa esperienza.

Ecco le regole da seguire per rendere il sesso a tre davvero indimenticabile:

1) Essere sicuri: prima di iniziare, tutti i partecipanti devono essere certi al 100% di voler provare questo tipo di esperienza.

2) Evitare l'egoismo: non si è più in due, le attenzioni vengono condivise e non si può esserne 'gelosi'. Occorre accettare di essere una parte in gioco, ma non l'unica.

3) Moderare l'uso di alcol: bere alcolici può aiutare a superare le inibizioni, ma quantità esagerate possono influire negativamente sulla vostra prestazione sessuale.

4) Concordare le precauzioni: prima di iniziare, i tre partecipanti devono trovare un accordo preciso sulle precauzioni da prendere durante il rapporto.

5) Prestare attenzione ai sentimenti: dal sesso selvaggio, duro e puro, possono nascere anche sentimenti. Può capitare e va accettato, senza particolari gelosie.

6) Rilassarsi e divertirsi: una pratica così particolare può causare anche profondi imbarazzi, per evitarli è bene scherzarci su ed essere ironici.

7) Verificare la compatibilità: prima di iniziare, è bene cercare di capire se i gusti sessuali di tutti i partecipanti sono compatibili. Ciò che piace ad una persona può creare estremo disagio negli altri.

8) Utilizzare sex toys: per rendere il sesso a tre più piacevole, dinamico e inclusivo non esitate a ricorrere a questi 'strumenti'. Non c'è niente di peggio nel vedere uno dei tre partecipanti con le mani in mano per troppo tempo.

9) Essere rispettosi: ognuno ha i propri gusti e in ogni momento può rifiutarsi di fare qualcosa che non desidera. Fondamentale, in questo caso, rispettare le esigenze di ognuno, senza costrizioni o forzature.

