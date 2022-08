IL VOSTRO CANE SI ROMPE I COJONI DURANTE I VIAGGI IN MACCHINA? NIENTE PAURA: IN VOSTRO SOCCORSO ARRIVA LA MUSICA – UN TEAM DI RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ DI GLASGOW HA STUDIATO COME I SUONI POSSONO INFLUENZARE IL COMPORTAMENTO DEL VOSTRO AMICO A QUATTRO ZAMPE – SARANNO CONTENTI I FAN DEL REGGAE E DEL SOFT ROCK. UN PO’ MENO GLI APPASSIONATI DI METAL – LE DIECI CANZONI MIGLIORI PER FAR RILASSARE IL VOSTRO CANE E LE DIECI DA EVITARE

DAGONEWS

cane in macchina 7

Se il vostro cane si stressa in macchina non preoccupatevi: la musica può venire in vostro soccorso. Sam Sutton, docente di musica presso l'Università di West London, ha stilato la playlist perfetta per calmare i nervi dei vostri amici a quattro zampe che, ascoltando queste canzoni, sembrano rilassarsi.

cane e musica 3

«Un recente studio dell'Università di Glasgow suggerisce che la musica può effettivamente influenzare il comportamento dei cani – ha detto Sutton – Nell’esperimento i cani sono stati esposti a una varietà di suoni per valutare i cambiamenti fisiologici e comportamentali. La cosa interessante a cui i ricercatori hanno assistito è stata che i cani mostravano cambiamenti comportamentali positivi quando erano esposti a determinati tipi di musica come il reggae e il soft rock». Ma occhio perché come ci sono delle musiche che rilasseranno il vostro cane, ne esistono altre che vanno evitate per non stressarli.

Le dieci canzoni migliori per far rilassare il vostro cane:

“How Deep Is Your Love” – Bee Gees

“No Woman No Cry” – Bob Marley

“(Everything I Do) I’ll Do It for You” – Bryan Adams

cane in macchina 3

“I Want to Know What Love Is” – Foreigner

“Dark Side of The Moon” – Pink Floyd

“One In 10” – UB40

“Hounds of Love” – Kate Bush

“Desperado” – The Eagles

“Many Rivers to Cross” – Jimmy Cliff

“Love is King” – Sade

Le dieci canzoni peggiori per viaggiare con il vostro cane:

“Black Dog” – Led Zeppelin

“Back In Black” – ACDC

“Paranoid” – Black Sabbath

“Chop Suey!” – System Of A Down

“Duality” – Slipknot

“Enter Sandman” – Metallica

“Smoke on the Water” – Deep Purple

“Runnin’ with the Devil” – Van Halen

“Ace of Spades” – Motörhead

cane in macchina 1

“Master of Puppets” – Metallica

cane e musica 2 cane in macchina 2 cane in macchina 4 cane in macchina 5 cane e musica 1

cane in macchina 6