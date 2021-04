IL VOSTRO CANE VI DISTRUGGE CASA? SIGNIFICA CHE SI STA ANNOIANDO! – SE NON VENGONO STIMOLATI FISICAMENTE E MENTALMENTE, I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE ADOTTANO ATTEGGIAMENTI DISTRUTTIVI, PER SFOGARE LA LORO ENERGIA REPRESSA - AVETE PRESENTE QUANDO VI ABBAIA CONTRO, MORDICCHIA I VOSTRI PANTALONI E CERCA DI TRASCINARVI VERSO DI LUI? VI STA DICENDO CHE…

Viviana Persiani per “il Giornale”

Che la noia faccia parte della vita dell'uomo, purtroppo, non è una novità. A maggior ragione, durante il lockdown, quando le lunghe giornate casalinghe finivano, gioco forza, per diventare ripetitive, nonostante i nostri tentativi di trasformaci in Masterchef o altro. In pochi, però, sanno che anche gli animali possono annoiarsi.

Sembra strano a dirsi, ma degli studi hanno confermato quello che già i proprietari avevano intuito. Il professor Gregory Berns della Emory University di Atlanta aveva condotto ricerche sulla attività neurologica dei cani, stabilendo che, esattamente come i bambini, le loro emozioni istintive potevano portare a comportamenti che dessero una sorta di sfogo alla energia repressa.

Se non vengono stimolati fisicamente e mentalmente, i cani si annoiano e possono adottare atteggiamenti distruttivi. Come riconoscerli? Gli esperti hanno individuato alcuni segnali. Ad esempio, tornare a casa e vedere tanti oggetti in disordine, come se fosse passata un'orda, è sintomo di quella noia che li ha portati a trovarsi qualcosa da fare, in vostra assenza.

Le scarpe e i vestiti portati in giro o distrutti, la carta igienica sparsa per casa, le riviste buttate per terra, sono uno dei segnali che il vostro cane si sta(va) annoiando. Il secondo indicatore è quando si lecca continuamente o se si morde la coda. Avete presente quando vi abbaia contro, mordicchia i vostri pantaloni e cerca di trascinarvi verso di lui? Vi sta dicendo che ha bisogno di attenzione e che vuol giocare con voi. Altro caso è se lo vedete stranamente indolente (nel caso in cui non sia ammalato), quasi apatico. Non

sottovalutate questo comportamento, ma provate a stimolarlo per capire da cosa dipenda. Prevenire, anche in questi casi, è meglio che curare e, allora, soprattutto se poi lo dovete lasciare da solo in casa, per gran parte della giornata, sfruttate le ore del mattino, prima di uscire, per portarlo a passeggiare, facendolo giocare e stancare. In ogni caso, non siate gelosi di lui, nel senso che, quando è fuori, ha bisogno di socializzare con i suoi simili, per evitare la noia. In casa, poi, provate a dargli dei giochi sempre nuovi, con occupazioni differenti, perché anche loro, come noi, a furia di mangiare la stessa minestra, non ne possono più.

Non crediate che il gatto domestico sia esente dalla noia. Anche in questo caso, bisogna vigilare. Come per il cane, anche il micio che continua a leccarsi compulsivamente vi sta mandando un segnale preciso sul fatto che si stia annoiando. Cosa fa un umano, quando è stressato o annoiato?

Mangia in maniera esagerata. Idem fa il gattone che, però, così, potrebbe diventare obeso, con tutto quello che comporta in termini di salute. Attenzione anche alle ore di sonno, perché se è vero che, i felini, di media, dormono per gran parte della giornata, bisogna controllare che non esagerino, in quanto potrebbe essere indicatore di questa noia, frutto di mancanza di stimoli.

Che fare? Esattamente come con il cane, bisogna trovargli delle cose per tenerlo impegnato, giocando con lui. Meglio ancora, se con qualche giochino interattivo, dove lui si senta coinvolto, stimolando la sua intelligenza. Superfluo aggiungere che la novità, fosse anche nel cibo, è qualcosa che apprezzerà e che gli farà sembrare la giornata differente. Non dimenticate, poi, di farlo sentire coinvolto e importante, dandogli la giusta dose di carezze, coinvolgendolo, magari, nella vostra quotidianità.

Tutto quello che abbiamo detto, riguardo i cani e i gatti, vale anche per gli altri animali domestici. Così, se vivete con un pappagallino, ricordatevi di cambiargli i giochini, interagendo con lui, magari sfruttando il suo interesse per suoni e rumori con musica in sottofondo; idem, variando con i cibi. E i criceti? Se dormono e mangiano senza fare altro non è un buon segnale. Anche la pulizia eccessiva, come nei gatti, non è solo questione di igiene, ma anche un segnale che qualcosa non sta andando per il verso giusto.

