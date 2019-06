WE USED TO BE “FRIENDS” – CHE SUCCEDE A MATTHEW PERRY? IL CHANDLER DELLA STORICA SERIE TELEVISIVA È STATO FOTOGRAFATO PER LA PRIMA VOLTA IN DUE ANNI ED È APPARSO TRASANDATO, INGRASSATO E CON LE UNGHIE LUNGHE E SPORCHE – DAL 2017 È PRATICAMENTE SPARITO DALLE SCENE, IMPEGNATO IN UN PERCORSO DI RIABILITAZIONE DALLA DIPENDENZA DA ALCOL E ANTIDOLORIFICI… – VIDEO

Annalisa Grandi per www.corriere.it

matthew perry trasandato

Lo sguardo spento, una maglietta mezza macchiata, una tuta larga, le unghie delle mani lunghe. Un'immagine che i fan di «Friends» forse non avrebbero voluto mai vedere, e che racconta com'è diventato Matthew Perry, il Chandler Bing dell'amata serie televisiva. A Manhattan, l'attore immortalato per la prima volta in quasi due anni.

Le dipendenze

L'ultima volta che lo avevamo visto era agosto 2017, poi era praticamente sparito, impegnato ancora una volta con le sue battaglie fra problemi di salute e percorsi di riabilitazione. Una storia lunga e tormentata, quella di Matthew Perry, con le dipendenze.

matthew perry trasandato 3

Nel 1997 il primo ingresso in rehab, per la dipendenza da antidolorifici (che gli avevano prescritto a seguito di un incidente in jet sky). E ancora, alcol e anfetamine, antidepressivi, antidolorifici, è quasi impossibile districarsi in mezzo all'inferno di sostanze che, come lui stesso ha raccontato, l'hanno accompagnato per gran parte della sua vita. «Bevevo un litro di vodka e prendevo trenta pillole al giorno» ha raccontato una volta il Chandler Bing di «Friends».

L'alcol, i farmaci

le unghie sporche di matthew perry

E a dimostrazione che il successo a volte è l'anticamera del baratro, Perry ha rivelato che alcuni dei momenti più difficili li ha vissuti proprio mentre stava girando la serie che l'ha reso famoso: «Sembrava avessi tutto, eravamo ovunque, da fuori ogni cosa era perfetta, ma io già soffrivo di alcolismo e la cosa è peggiorata.

Non ricordo molto del periodo fra la seconda e la sesta stagione, ero un po' fuori di me. Non riuscivo a smettere, ma le cose andavano così male che non riuscivo neanche a nasconderlo». Negli ultimi anni, dal 2013 al 2015, si era poi trasformato in un paladino della lotta alle dipendenze e all'alcolismo, aveva anche ricevuto dei riconoscimenti per questo (nel 2013 il Champion of Recovery dell'Office of National Drug Control Policy). «Durante i miei momenti più bui non avevo mai pensato di arrivare alla Casa Bianca» aveva detto in quel momento. «Sono un alcolizzato pluripremiato» aveva aggiunto.

il cast di friends

Il ricovero e le foto

Ad agosto del 2018, Matthew Perry era finito in ospedale per una perforazione intestinale: tre mesi di ricovero per un problema causato proprio dagli anni di abusi di sostanze e alcol. Pochi mesi prima una pornostar Maddy O'Reilly aveva raccontato di essere stata contattata dal divo che le avrebbe chiesto di procurargli una grossa scorta di antidolorifici.

Ed è dal 2017 che non lo vediamo impegnato in nessun progetto lavorativo, neanche una serie tv (per vederlo in un film bisogna tornare indietro con la memoria al 2009 e «17 Again»). A febbraio in un messaggio si Twitter aveva fatto sapere di essere stato cacciato dall'ennesima clinica. Insomma, mentre abbiamo rivisto insieme Monica, Rachel e Phoebe, sorridenti e in gran forma, la storia di Chandler sembra non avere mai un lieto fine. E adesso lo ritroviamo, nelle prime immagini da quasi due anni, per strada, a New York, quasi irriconoscibile.

