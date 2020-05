WEINSTEIN, PIOVE SUL BAGNATO - MENTRE STA SCONTANDO 23 ANNI PER STUPRO E AGGRESSIONE, ARRIVANO NUOVE ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE DA ALTRE QUATTRO DONNE - I REATI SAREBBERO STATI COMMESSI TRA IL 1984 E IL 2013. UNA DELLE DONNE, PER ORA ANONIME, AVEVA 17 ANNI ALL'EPOCA DELLA PRESUNTA VIOLENZA. E LE MOLESTIE SAREBBERO AVVENUTE ANCHE AI FESTIVAL DI CANNES E DI VENEZIA…

E.G. per “il Messaggero”

Il produttore cinematografico Harvey Weinstein, che sta scontando una pena di 23 anni stupro e aggressione sessuale, è stato accusato di violenza sessuale da altre quattro donne. I documenti depositati al tribunale di New York giovedì riguardano presunti reati sessuali, commessi tra il 1984 e il 2013. Una delle quattro donne, per ora anonime, aveva 17 anni all'epoca della presunta violenza. E le molestie sarebbero avvenute anche ai festival di Cannes e di Venezia.

Ad accusare Weinstein questa volta sono: una donna di 43 anni del Tennesee, la quale afferma che nel 1994, quando aveva 17 anni, Weinstein «la imprigionò, la aggredì, e la violentò» nella sua camera d'albergo dopo averle chiesto del sesso orale per esaudire il suo desiderio di entrare nel mondo dello spettacolo; una donna di 70 anni dell'Ecuador, che sostiene di essere stata bloccata contro una porta e palpeggiata contro la sua volontà, nel 1984, in una camera di albergo a Cannes, quando aveva 34 anni e cercava di iniziare una carriera da regista di documentari; una donna di 38 anni che ha dichiarato di aver incontrato Weinstein a Manhattan nel 2008, di aver ricevuto da lui l'offerta di aiuto per sfondare nello showbiz e di essere stata violentata pochi giorni dopo in un appartamento di Soho, sotto la minaccia di conseguenze rovinose per la sua carriera se l'avesse detto a qualcuno; una donna ungherese di 35 anni, che racconta di aver incontrato Weinstein nel 2013 alla Mostra del Cinema di Venezia, quando aveva 26 anni, e di essere stata costretta qualche mese dopo a fare sesso orale con lui.

Da quando nel 2017, il New York Times riferì di episodi successi decenni prima. Da allora, almeno 80 donne lo hanno accusato di molestie e violenze. Tra queste le attrici Gwyneth Paltrow, Uma Thurman, Salma Hayek e Asia Argento. Le accuse hanno ispirato la nascita del movimento #MeToo. Weinstein si è scusato, riconoscendo di aver «causato molto dolore», ma ha negato di aver mai fatto sesso non consensuale. Ma i giudici non hanno giudicato credibili le sue difese, tanto che a febbraio, Weinstein è stato condannato a New York per stupro e violenze sessuali a 23 anni di prigione.

