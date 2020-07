1 lug 2020 12:53

WEINSTEIN STANGATO ANCHE SUI SOLDI - LE VITTIME DELL’EX PRODUTTORE AVRANNO A DISPOSIZIONE UN FONDO DI RISARCIMENTO PER UN TOTALE DI CIRCA 19 MILIONI DI DOLLARI - I SOLDI SARANNO DISTRIBUITI NON SOLO TRA LE DONNE CHE HANNO SUBITO ABUSI SESSUALI MA ANCHE TRA LE EX DIPENDENTI DELLA WEINSTEIN COMPANY CHE HANNO VISSUTO IN “UN AMBIENTE DI LAVORO OSTILE”