WIKILEAKS DA MORIRE – CHELSEA MANNING, L'EX SOLDATO POI DIVENTATO DONNA CHE AVEVA FATTO TRAPELARE PIÙ DI 700MILA DOCUMENTI RISERVATI SULLE GUERRE IN IRAQ E IN AFGHANISTAN GRAZIE A WIKILEAKS, HA TENTATO IL SUICIDIO (UN’ALTRA VOLTA): IN PRIGIONE DA MAGGIO 2019 PER ESSERSI RIFIUTATA DI TESTIMONIARE DAVANTI AL GRAN JURY, DOMANI AVREBBE DOVUTO PRESENTARSI ALLA CORTE FEDERALE IN VIRGINIA PER RISPONDERE DI… - VIDEO