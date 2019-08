WOOD-FLOP! - ARTISTI CHE DANNO BUCA, SCIVOLONI LOGISTICI E PROBLEMI ECONOMICI: “WOODSTOCK 50”, IL CONCERTONE CHE DOVEVA CELEBRARE IN POMPA MAGNA L’ANNIVERSARIO DEL MITICO RADUNO ROCK DEL 1969, È STATO CANCELLATO – IL CAMBIO DI LOCATION AVEVA INSOSPETTITO E NEI GIORNI SCORSI DOPO SANTANA AVEVANO DISERTATO MILEY CYRUS, JAY-Z E… (VIDEO)

Artisti che hanno dato forfait, scivoloni logistici e problemi economici: «Woodstock 50», il concerto che doveva celebrare in pompa magna l’anniversario del mitico festival musicale del 1969, è stato ufficialmente cancellato.

Gli organizzatori hanno dato conferma dell’annullamento dopo che già si erano susseguite le rinunce da parte di molti partecipanti, fra cui Miley Cyrus, Jay-Z, John Fogerty dei Creedence Clearwater Revival e Santana. Una vera debacle per l’evento che inizialmente doveva tenersi dal 16 al 18 agosto nel circuito di Watkins Glen, nello Stato di New York, a circa 180 chilometri dalla location originaria di Bethel, ma che poi è stato spostato in Maryland.

Forfait e cambio di location

Il cambio di venue è stato uno dei vari campanelli d’allarme di un evento che fin dall’inizio ha avuto una genesi molto travagliata. Dopo l’impossibilità di utilizzare il circuito di Watkins Glen, l’organizzatore Michael Lang (uno dei promotori del Festival originario) aveva spostato le celebrazioni al Merriweather Post Pavilion di Columbia, in Maryland, annunciato che il concerto sarebbe stato completamente gratuito.

Nel frattempo, il festival ha perso partner finanziari e logistici ed è partita una lunga serie di cancellazioni da parte degli artisti che componevano la line up in un effetto domino sempre più irreversibile.

A Bethel un tributo più piccolo

Alcuni di loro, fra cui Ringo Starr, Santana e John Fogerty dovrebbero comunque rendere omaggio alla leggendaria «Tre giorni di pace, amore e musica» con un tributo più raccolto che si terrà al Bethel Woods Center for the Arts, un teatro nella cittadina del festival.

Nel 1969, in pieno periodo di figli dei fiori e hippie, Woodstock radunò circa un milione di spettatori dal 15 al 17 agosto, protraendosi fino al 18, e raccolse sul palco artisti intramontabili come Jimi Hendrix, gli Who, Joan Baez, e Janis Joplin.

