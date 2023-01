XI JINPING COME SPIEGHERÀ LE IMMAGINI DELLE FILE FUORI DAI FORNI CREMATORI? – PER IL REGIME CINESE NELL'ULTIMO MESE, DA QUANDO È STATA SMANTELLATA LA POLITICA “ZERO COVID”, I MORTI PER IL VIRUS SONO MENO DI 40. MA IL “WASHINGTON POST” PUBBLICA LE FOTO SATELLITARI DELLE POMPE FUNEBRI DI SEI MEGALOPOLI CHE LAVORANO 24 ORE SU 24 – IL GRUPPO DI RICERCA BRITANNICO AIRFINITY STIMA CHE LE VITTIME DEL COVID IN CINA ENTRO FINE APRILE ARRIVERANNO A 1,7 MILIONI…

Per i media di Stato molte zone della Cina hanno già superato il primo picco di infezioni. Le autorità di città come Pechino, Chongqing e altre province (Henan, Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, Sichuan) sostengono che il culmine delle infezioni è stato raggiunto e sorpassato. […]

Per gli esperti cinesi la seconda ondata di infezione dovrebbe raggiungere il suo apice tra maggio e giugno, quando «il 25-50% delle persone potrebbe essere infettato ma probabilmente con sintomi più lievi», ha dichiarato Zhang Wenhong dal Centro nazionale per le malattie infettive.

Rimangono i dubbi sul reale numero di morti in questa prima ondata. Per le autorità di Pechino, dal 7 dicembre, quando è stata smantellata la politica zero-Covid , ci sarebbero stati meno di 40 decessi. Ma poiché la definizione di decessi da Covid è stata "ristretta", i dati del governo non riflettono più la reale portata dell'epidemia. Il gruppo di ricerca britannico Airfinity stima che i morti in realtà siano stati già 209 mila ed entro fine aprile arriveranno a 1,7 milioni.

La situazione sembra essere diversa da come la dipinge il governo a vedere, infatti, le immagini satellitari di crematori che il Washington Post ha ottenuto dalla società Maxar Techonologies, combinate con video e post pubblicati sui social. «Le pompe funebri di tutto il Paese hanno registrato un drammatico aumento dell'attività rispetto a pochi mesi fa e allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre i veicoli consegnano le salme e i residenti fanno la fila per far cremare i propri cari», scrive il quotidiano statunitense nella sua inchiesta che ha preso in considerazione sei città cinesi, comprese Pechino e Shanghai.

«Lavoro qui da sei anni e non è mai stato così affollato», ha detto al quotidiano un addetto alla reception dell'agenzia funebre Jiangnan di Chongqing, nel sud-ovest della Cina. «Tutti gli otto inceneritori erano in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7». […]

A dicembre la Cina ha rivisto i criteri per il conteggio delle vittime di Covid: solo le persone che muoiono direttamente a causa dell'insufficienza respiratoria legata al virus entrano nelle statistiche. «Per il Partito comunista e il leader Xi Jinping le prove di un numero di morti esponenzialmente più alto di quello dichiarato rappresentano una sfida diretta alla loro narrazione per cui, sotto la loro saggia guida, l'approccio cinese al Covid è superiore a quello occidentale», continua il quotidiano. […]

IMMAGINI SATELLITARI SUL COVID IN CINA PUBBLICATE DAL WASHINGTON POST