XI JINPING COSTRETTO A CEDERE: LA PROVINCIA DELLO XINJIANG HA ALLENTATO DIVERSE RESTRIZIONI ANTI-COVID NELLA SUA CAPITALE, URUMQI, DOPO CHE UN INCENDIO MORTALE HA CATALIZZATO LA RABBIA DI MOLTI CINESI E SCATENATO UN'ONDATA DI PROTESTE IN TUTTO IL PAESE - I RESIDENTI POTRANNO VIAGGIARE IN AUTOBUS PER FARE ACQUISTI NEI LORO QUARTIERI A PARTIRE DA DOMANI - MA I LAVORATORI DELLA LOGISTICA DOVRANNO RIMANERE A "CIRCUITO CHIUSO" NEI DORMITORI AZIENDALI…

(ANSA-AFP) - La provincia nord-occidentale cinese dello Xinjiang ha allentato diverse restrizioni anti-Covid nella sua capitale, Urumqi, dopo che un incendio mortale ha catalizzato la rabbia di molti cinesi e scatenato un'ondata di proteste in tutto il Paese.

I residenti di Urumqi, alcuni dei quali sono stati confinati nelle loro case per settimane, potranno viaggiare in autobus per fare acquisti nei loro quartieri a partire da domani, hanno annunciato i funzionari in una conferenza stampa lunedì. Le consegne dei pacchi potranno riprendere, ma i lavoratori della logistica dovranno rimanere a "circuito chiuso" nei dormitori aziendali.

Alcune attività essenziali in aree "a basso rischio" possono chiedere di riprendere le operazioni (al 50% della capacità), mentre i trasporti pubblici e i voli inizieranno "a riprendere in modo ordinato", hanno dichiarato i funzionari. Sabato, i funzionari hanno dichiarato che la città aveva "ridotto le trasmissioni sociali quasi a zero" e che la vita sarebbe tornata alla "normalità per i residenti nelle aree a basso rischio in modo graduale e ordinato".

