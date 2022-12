XI JINPING, NON CI PRENDERE PER IL CULO – SECONDO I DATI CHE CI PROPINANO I CINESI DA QUANDO È FINITA LA POLITICA “ZERO COVID” NEL PAESE SI SONO CONTAGIATI SOLO IN 62MILA (E 8 I DECESSI) SU 1,4 MILIARDI DI ABITANTI – MA I VIDEO E I RACCONTI CHE ARRIVANO DALLA CINA SVELANO UN’ALTRA STORIA: PER IL “FINANCIAL TIMES” I CONTAGI DALL’INIZIO DI DICEMBRE AD OGGI SAREBBERO STATI BEN 250 MILIONI (1 CITTADINO SU 6), 37 MILIONI DI NUOVI POSITIVI AL GIORNO ED È ALLARME PER LA POSSIBILITÀ DI UNA NUOVA VARIANTE... - VIDEO

?THERMONUCLEAR BAD—Hospitals completely overwhelmed in China ever since restrictions dropped. Epidemiologist estimate >60% of ?? & 10% of Earth’s population likely infected over next 90 days. Deaths likely in the millions—plural. This is just the start—?pic.twitter.com/VAEvF0ALg9 — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 19, 2022

Estratto dell'articolo di Elena Dusi per “la Repubblica”

ondata di contagi covid in cina

La versione di Pechino: 62.592 contagi di Covid da inizio dicembre su 1,4 miliardi di abitanti, 8 morti in totale, ma nessuno negli ultimi tre giorni, picco e discesa dei casi previsti nel giro di una settimana, possibilità per gli infetti di uscire dall’isolamento dopo 7 giorni anche senza tampone negativo, situazione sotto controllo e nessun bisogno di ricorrere ai vaccini occidentali.

Un’altra storia però trapela dai video e dai racconti dalla Cina. Dall’inizio del mese, da quando Pechino ha abbandonato senza preavvisi né preparazione la politica del “Covid zero”, i contagi sarebbero stati 250 milioni: quasi un cittadino su 6. Lo scrive il Financial Times, che ha avuto accesso ai dati di un incontro a porte chiuse del Centro per il controllo e la prevenzione di Pechino.

ondata covid in cina 1

Il tasso dei contagi avrebbe raggiunto i 37 milioni al giorno e sarebbe ancora in aumento. Un abitante su due, nella capitale, sarebbe già stato contagiato. I video mostrano decine di pazienti con i respiratori accatastati l’uno accanto all’altro. I giornalisti stranieri, intervistando i lavoratori di pompe funebri e forni crematori, ascoltano racconti di super-lavoro e cadaveri accumulati.

covid in cina

Se il mondo è preoccupato per la Cina però non è solo per la sorte dei suoi abitanti (una stima fatta dall’Oms e dall’università di Hong Kong prevede un milione di morti totali). Centinaia di milioni di contagi in tempi rapidi sono infatti le condizioni ideali per la nascita di nuove varianti. Ufficialmente non è chiaro quale ceppo stia circolando oggi in Cina. Notizie di stampa parlano di BF.7, un ceppo sì molto contagioso, ma un vecchio cliente per molti Paesi del mondo. [...]

covid in cina 7 covid in cina 8 covid in cina 9 ondata covid in cina