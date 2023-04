13 apr 2023 13:05

XI JINPING NON HA BISOGNO DI FARE LA GUERRA PER PAPPARSI TAIWAN – LA CINA HA TRE OPZIONI PER CONQUISTARE L’ISOLA: LA PRIMA È QUELLA BELLICA. POI C’È LA VARIANTE DEL “PIANO ANACONDA”: UN PROLUNGATO BLOCCO AERO-NAVALE CHE STRANGOLI ECONOMICAMENTE TAIPEI. E INFINE, C’È LO SCENARIO MORBIDO: SE ALLE ELEZIONI DEL 2024 XI RIESCE A “FAVORIRE” LA SCONFITTA DEI DEMOCRATICI PROGRESSISTI, E IL RITORNO AL POTERE DEL KUOMINTANG, PUÒ CONQUISTARE TAIWAN SENZA SPARARE UN COLPO, E FARLE FARE LA FINE DI HONG KONG…