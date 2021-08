YOUTUBE TI FA RICCO - NEGLI ULTIMI TRE ANNI LA PIATTAFORMA HA PAGATO AI SUOI 2 MILIONI DI YOUTUBER PIU' DI 30 MILIARDI DI DOLLARI TRA PUBBLICITA' E MERCHANDISING - IL SITO HA INIZIATO A DIVIDERE LE ENTRATE CON I SUOI CREATORI NEL 2007, MA HA SUBITO UN FORTE STOP QUANDO GLI INSERZIONISTI L'HANNO BOICOTTATA PER L'ALTO NUMERO DI VIDEO INAPPROPRIATI - COSI' NEL 2018 SI E' DECISO DI RIDURRE DRASTICAMENTE I CANALI A PAGAMENTO E...

Dagotraduzione da Bloomberg

youtube

Le società di social media hanno investito risorse e denaro considerevoli nei confronti dei creatori online negli ultimi anni. YouTube vorrebbe ricordare a tutti che tira di più.

Il braccio mediatico di Google di Alphabet Inc. ha annunciato lunedì che condivide le vendite pubblicitarie con oltre 2 milioni di produttori di video. YouTube ha anche affermato di aver pagato più di 30 miliardi di dollari ai creatori negli ultimi tre anni da pubblicità, merchandising e altre funzionalità di servizio.

La società afferma di aver gettato le basi per tale crescita ripulendo il sito per gli inserzionisti. «La nostra responsabilità come piattaforma globale ha creato questo luogo che funziona», ha dichiarato in un'intervista Neal Mohan, chief product officer di YouTube.

bambini guardano youtube 1

YouTube ha iniziato a dividere le entrate degli annunci pubblicitari con i creatori nel 2007, formando un sistema tentacolare con poche regole di governo. Il sistema è esploso quando gli inserzionisti hanno boicottato YouTube per video inappropriati. All'inizio del 2018, il servizio ha drasticamente ridotto il numero di canali a pagamento, concentrandosi su quelli che hanno raggiunto le soglie e le linee guida di ascolto.

Ora quel numero sta crescendo di nuovo, anche se non è tornato ai livelli pre-2018. YouTube ha affermato che il numero di nuovi canali nel suo programma di annunci è raddoppiato nel 2020.

bambino guarda youtube

Grandi rivali come Facebook Inc., TikTok e Spotify Technology SA hanno tutti cercato di attirare i creatori di YouTube con strumenti e pagamenti, anche se finora nessuno ha fatto progressi significativi. Facebook si è persino impegnato a non accettare commissioni dai creatori fino al 2023, uno sforzo per far ripartire la crescita.

YouTube prende il 45% della maggior parte delle vendite di annunci video. Mohan ha detto che non ci sono piani per cambiarlo. «Quando parlo con i creatori, si tratta sempre di far crescere la torta complessiva», ha detto Mohan. «Una quota di 10 dollari è sempre migliore della quota di 1 dollaro».

bambini guardano youtube

YouTube divide anche il denaro pubblicitario con i media tradizionali che pubblicano video. Mohan ha rifiutato di dire quanto della cifra di 30 miliardi di dollari è andato a quelle società, ma ha detto che una «grande, enorme fetta» della somma è andata a creatori e musicisti indipendenti.