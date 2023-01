ZAMPE IN ALTO! – A WYANDOTTE, IN MICHIGAN, IL CANE POLIZIOTTO ICE È STATO MESSO SOTTO INCHIESTA CON L'ACCUSA DI AVER RUBATO IL PRANZO A UN AGENTE CHE SI ERA ALZATO DALLA SCRIVANIA – I POLIZIOTTI, DIVERTITI DALL'EPISODIO, HANNO ANCHE PUBBLICATO SU FACEBOOK LA FOTO SEGNALETICA DELL'ANIMALE, CHE SEMBRA NON ESSERE NUOVO A FURTI DI CIBO NEL COMMISSARIATO…

Il dipartimento di Polizia della cittadina di Wyandotte, in Michigan (Stati Uniti), è alle prese con un caso particolarmente spinoso: ha dovuto infatti mettere sotto inchiesta per furto uno dei suoi dipendenti.

L'agente Ice infatti è accusato di aver rubato metà del pranzo dell'agente Barwig, che secondo la ricostruzione pubblicata dal commissariato stesso sulla sua pagina Facebook aveva dovuto interrompere il pasto per dare una mano ai suoi colleghi. L'agente Ice non sta cooperando con le indagini e onestamente è difficile che in futuro parli. Non per cattiveria, ma perché è... un cane.

Ice è infatti uno dei cani poliziotto del commissariato e rimane l'unico indiziato per il furto del pranzo: del resto, è stato visto leccarsi la bocca proprio mentre l'agente Barwig tornava alla sua scrivania per finire di mangiare.

L'episodio ha fatto sbellicare dalle risate i colleghi umani di Ice, che hanno addirittura deciso di fargli una foto segnaletica, come si fa con i criminali comuni. "Rubare non è solo un reato ma è anche sbagliato moralmente", recita il post della Polizia, che fa notare come il cane non sia nuovo a comportamenti di questo tipo. […]

