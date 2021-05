5 mag 2021 12:45

ZAPPATORI NO BORDERS - UN CONTADINO HA SPOSTATO IL CONFINE TRA BELGIO E FRANCIA DI 2 METRI E 29 CENTIMETRI - L'UOMO VOLEVA LIBERARE IL PERCORSO PER PASSARE CON IL SUO TRATTORE E HA TRASPORTATO LA PIETRA CHE DELIMITA I DUE STATI UN PO' PIU' AVANTI, RENDENDO IL BELGIO PIU' GRANDE E LA FRANCIA PIU' PICCOLA - SE N'E' ACCORTO UN APPASSIONATO DI STORIA: SE IL CONFINE NON SARA' RIPRISTINATO, IL BELGIO DOVRA' CONVOCARE LA COMMISSIONE DI FRONTIERA, DORMIENTE DAL 1930