“HO CHIESTO A ORSATO, PERCHÉ NON ARBITRI COSÌ ANCHE IN ITALIA?”; “L’INTER HA FATTO RICORSO PERCHÉ SAPEVA CHE CON IL BOLOGNA AVREBBE PERSO” – MIHAJLOVIC IS BACK: “QUESTA VOLTA E’ STATA PIU’ DURA. HO SOFFERTO MOLTO. QUANDO SMETTERÒ DI ALLENARE FARÒ LA GUIDA TURISTICA IN OSPEDALE - REAL CITY? IN ITALIA SIAMO ANCORA MOLTO LONTANI DA QUEL TIPO DI GIOCO, CERTE SQUADRE FANNO UN ALTRO SPORT. C’È TANTA INTENSITÀ E QUALITÀ IN CAMPO, SI GIOCA PER FAR UN GOL IN PIÙ, SI RISCHIA E…" - VIDEO