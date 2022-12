ZELENSKY È IN VOLO PER WASHINGTON. SARA’ RICEVUTO DA BIDEN E TERRA’ UN DISCORSO AL CONGRESSO. E, SOPRATTUTTO, CHIEDERA’ ALL'AMICO AMERICANO DI INVIARE AL PIU’ PRESTO I MISSILI PATRIOT – È IL PRIMO VIAGGIO ALL'ESTERO DEL PRESIDENTE UCRAINO DALL'INIZIO DELLA GUERRA, SCOPPIATA OLTRE 300 GIORNI FA – DALLA CASA BIANCA FANNO SAPERE CHE LA VISITA “È UN MESSAGGIO A PUTIN E AL MONDO”

ZELENSKY SUL FRONTE DEL DONBASS

1 – ZELENSKY, NEGLI USA PER RAFFORZARE CAPACITÀ DIFESA UCRAINA

(ANSA) - "Sono in viaggio verso gli Stati Uniti per rafforzare la resilienza e le capacità di difesa dell'Ucraina. In particolare, il presidente degli Stati Uniti ed io discuteremo della cooperazione tra l'Ucraina e gli Stati Uniti. Terrò anche un discorso al Congresso e una serie di incontri bilaterali": lo scrive in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky confermando così la sua visita a Washington.

2 – ZELENSKY ATTESO A WASHINGTON NELLE PROSSIME ORE. VEDE BIDEN E PARLERÀ AL CONGRESSO

Viviana Mazza per www.corriere.it

ZELENSKY BIDEN

Volodymir Zelensky è atteso alla Casa Bianca, dove oggi, mercoledì 21 dicembre, incontrerà Joe Biden per la prima volta faccia a faccia dall’inizio della guerra. Poi, in serata, dovrebbe parlare davanti al Congresso riunito in seduta congiunta. Lo hanno comunicato fonti anonime del Congresso e del governo e all’alba di mercoledì è arrivata la conferma della Casa Bianca. La visita, ha detto un alto funzionario dell’Amministrazione Biden, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti, «è un messaggio a Putin e al mondo».

Volodymyr Zelensky PERSONA DELL ANNO PER IL TIME

È la prima volta che il presidente ucraino lascia il suo Paese dal 24 febbraio scorso. Diverse fonti hanno riferito al sito americano Axios nella notte che la polizia del Campidoglio stava rafforzando le misure di sicurezza per la visita. Axios ha riportato alcuni passaggi di una lettera inviata ai deputati dalla presidente della Camera, Nancy Pelosi, in cui si chiedeva martedì mattina a «tutti i membri di essere fisicamente presenti alla nostra sessione di mercoledì sera, per un focus molto speciale sulla democrazia». Il timore era infatti che partissero per le vacanze di fine anno.

Ci si attende che il presidente ucraino ringrazi il Congresso per gli aiuti allocati finora alla guerra in Ucraina e che spieghi la necessità di ulteriore sostegno militare. Al di là del clamore per il viaggio simbolico del leader di Kiev fuori dai confini del suo Paese dopo 300 giorni di conflitto e per il suo impatto «di immagine», sul tavolo della discussione ci saranno argomenti molto concreti. Biden e Zelensky durante il loro faccia a faccia parleranno «del nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev che include anche i missili Patriot». Lo riferiscono fonti informate della visita alla Cnn.

vlodomir zelensky

Il suo vuole essere un appello al nuovo Congresso che si insedia il 3 gennaio con una lieve maggioranza repubblicana alla Camera, tra cui diversi deputati del «Freedom Caucus» di estrema destra apertamente scettici per le continue spese per la guerra.

Il viaggio è anche un messaggio a Putin: gli Stati Uniti e l’Ucraina resteranno uniti fino alla fine del conflitto. Biden annuncerà 1,8 miliardi di dollari in nuova assistenza per la sicurezza dell’Ucraina, ha anticipato la Cnn, che si sommano ai 20 miliardi forniti finora, mentre il Congresso si appresta ad approvare un budget che prevede per Kiev altri 45 miliardi di dollari, più di quanto richiesto dallo stesso presidente (includono 20 miliardi in aiuti militari e fondi per ristabilire l’arsenale del Pentagono, impoverito dall’invio di armi a Kiev; 6,2 miliardi per rafforzare la presenza Usa sul fianco orientale della Nato; altri fondi per sostenere l’economia e i rifugiati).

VOLODYMYR ZELENSKY

Il presidente Usa era contrario a fornire i Patriot all’inizio, ma si è convinto dopo i continui bombardamenti sulle infrastrutture ucraine e anche a causa della possibilità che la Russia arricchisca il suo arsenale con missili balistici iraniani; nel nuovo pacchetto di aiuti militari dovrebbero esserci anche kit che permettono di rendere «intelligenti» bombe di diversa portata già in possesso di Kiev, attraverso sistemi Gps per guidare e colpire con precisione (Washington sottolinea che non si rischia l’escalation perché sono relativamente a corto raggio). L’opportunità per una visita si è definita rapidamente nell’arco degli ultimissimi giorni. Zelensky incontrerà anche alcuni funzionari del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca.

VOLODYMYR ZELENSKY IN COLLEGAMENTO CON IL G20 DI BALI zelensky a kherson 1 VOLODYMYR ZELENSKY 2 zelensky a kherson 2

zelensky a kherson